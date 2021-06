Wedding Crashers 2 se passe-t-il sur HBO Max avec le retour de Vince Vaughn et Owen Wilson?

Il semble, après de nombreuses discussions au fil des ans, que Crashers de mariage 2 se passe enfin, et nous devons remercier HBO Max pour cela. Le service de streaming devrait réunir Vince Vaughn et Owen Wilson pour une suite à leur comédie à succès de 2005. Il semble également que l’équipe créative d’origine et les autres membres de la distribution soient également sur le point de revenir.

La nouvelle vient d’une liste de production récemment révélée. Il indique qu’Owen Wilson, Vince Vaughn, Isla Fisher et Rachel McAdams sont à bord pour revenir pour Crashers de mariage 2. De plus, le réalisateur original David Dobkin sera également de retour en selle. Evan Susser (Combat de poing, Brooklyn Nine-Nine) aurait écrit le scénario. Selon la liste, la production devrait avoir lieu en août à Porto Rico. On ne sait pas encore si Christopher Walken ou Jane Seymour reviendront également, bien qu’ils aient tous deux exprimé leur intérêt à le faire. Et n’oublions pas Will Ferrell dans le rôle de Chazz, le crasher de mariage original.

OWEN WILSON, VINCE VAUGHN, ISLA FISHER ET RACHEL MCADAMS sont de retour pour WEDDING CRASHERS 2, maintenant en production et À sortir par HBO MAX via Production Weekly pic.twitter.com/BnEduPUZB0 -Jason (@jasonosia) 3 juin 2021

Les détails de l’intrigue pour la suite restent actuellement secrets. L’original était centré sur John Beckwith et Jeremy Klein, une paire d’avocats en divorce joués par Owen Wilson et Vince Vaughn. Les fêtards coureurs de jupons interrompent les mariages pour rencontrer des femmes. Mais John tombe subitement amoureux d’une demoiselle d’honneur lors d’un mariage haut de gamme et les choses se compliquent, car elle est la fille du secrétaire au Trésor des États-Unis qui se trouve également être fiancé.

David Dobkin avait précédemment déclaré que l’histoire serait « bizarre » et « difficile », tout en expliquant que l’histoire pourrait se concentrer sur le fait que John et Jeremy redeviennent célibataires dans la quarantaine. Owen Wilson et Vince Vaughn ont discuté de la possibilité de revenir pour une suite plusieurs fois au fil des ans, ces discussions devenant apparemment plus sérieuses au cours des deux dernières années. Maintenant, il semble que les étoiles se soient enfin alignées.

Il semble que l’avènement de HBO Max soit finalement ce qui rend cela possible. Warner Bros. et New Line Cinema, qui ont initialement produit Crashers de mariage, ont acheminé énormément de projets vers le service de streaming, car il semble rivaliser avec Netflix et Disney +, entre autres. Une pièce en streaming est logique car les suites de comédie font rarement de grosses affaires au box-office. Bien que quelque chose comme ça puisse faire assez pour piquer l’intérêt de quelqu’un en termes de regarder dans le confort de la maison.

Crashers de mariage a été un énorme succès lors de sa sortie originale. Produit pour un budget de 40 millions de dollars, il a rapporté 288 millions de dollars au box-office mondial. Le studio, à divers moments, a poursuivi une suite, mais les cinéastes ont refusé de revenir car ils ne pensaient pas qu’il y avait une raison suffisante pour en faire une. Cela a changé, apparemment. Il n’y a pas encore de mot sur quand Crashers de mariage 2 sortira, mais le tournage ayant lieu cet été, nous devrions nous attendre à le voir entre le milieu et la fin de 2022. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Production Weekly.

Sujets : Wedding Crashers 2, Wedding Crashers, HBO Max, Streaming