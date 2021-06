L’arnaque du millionnaire dont ont été victimes les fans de Sam Heughan

Avec son rôle principal dans Étranger jouer Jamie Fraser, Sam Heughan est devenu l’une des stars du moment. Cependant, son succès a augmenté lorsque la série basée sur les livres de Diana Gabaldón a été ajoutée au catalogue Netflix, ce qui a fait connaître son nom dans le monde entier et, aujourd’hui, l’acteur est l’un des plus recherchés par l’industrie pour différents emplois.

Sam Heughan est l’un des acteurs les plus appréciés. Photo : (Starz Play)



Mais, cette rage qu’il est devenu Étranger fait aussi ça Sam Heughan augmentez votre nombre de fans. En fait, la plus forte croissance s’est produite sur Instagram, car ses abonnés ont augmenté de 80% depuis que la bande a été partagée sur la plate-forme de streaming. Dans son rôle de Jamie, l’acteur incarne un Écossais qui allie tendresse, amour et dévouement pour sa femme à sa personnalité de chef de guerre qui recherche toujours le bien-être de son clan.

À tel point que ces qualités du personnage ont traversé l’écran et, maintenant, Heughan est considéré comme l’un des hommes les plus aimés et respectés de l’industrie. Cependant, il y a une personne qui a abusé du fanatisme qu’il engendre et Il s’est fait passer pour lui, escroquant ainsi des milliers de fans, qui pensaient que c’était le véritable interprète qui leur demandait de l’argent à des fins différentes.

Comme cela a été révélé dans divers médias écossais et anglais, l’un des abonnés qui a témoigné a assuré qu’elle avait été amenée à investir 34 000 € sur la marque de whisky Sassenach Spirits portant le nom Heughan. D’autre part, Daily Record a également publié le cas d’une adepte du nom de Stéphanie, qui a admis avoir livré 36 500 livres.

Sam Heughan avec son whisky. Photo : (@samheughan)



De plus, d’après ce que le journal susmentionné a publié, Stéphanie a également fait valoir que ce faux lui avait fait croire qu’elle était en couple avec l’acteur depuis 2018 et, en plus des 36 500 livres, elle a perdu 7 000 autres pour la livraison d’un cadeau qui j’amais arrivé. « Il a dit que c’était une surprise et qu’il avait mis beaucoup d’argent. La prochaine chose que j’ai su, c’est que je recevais des e-mails d’une société de transport qui semblait être en Écosse.» Étaient ses mots exacts.

Et, c’était la pire tromperie que cette femme de 56 ans a subie depuis, selon ce qu’elle a dit « le colis est arrivé à Glasgow, mais s’est retrouvé au Brésil« Et il a donc dû payer quelque chose pour le déplacer, mais il s’est ensuite retrouvé en Géorgie et ils lui ont demandé plus d’argent pour l’expédier. A tel point que la prétendue société de transport lui a infligé une fausse amende pour les 7000 livres déjà évoqués.

Heughan s’est excusé auprès de ses fans. Photo : (Getty)



Apparemment, cet homme qui a profité des fans de Sam Heughan a commencé à les contacter après avoir organisé un faux concours où les candidats auraient gagné un rendez-vous avec l’acteur. Et, quand cette nouvelle fut connue, le vrai Écossais s’est excusé et a clairement indiqué que, pour lui, l’abus des médias sociaux « est un problème ».