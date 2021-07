Tout sur l’anime Battle Game en 5 secondes

Le service de diffusion en continu Croustillant continue d’ajouter des programmes à son grand catalogue et cette semaine, il l’a fait avec Jeu de bataille en 5 secondes. Il s’agit d’un anime basé sur le manga écrit par Saizo Harawata et illustré par Kashiwa Miyako qui a commencé à être publié en 2015 et compte actuellement 16 volumes.

« Un nouveau genre de bataille de compétences est sur le point de commencer pour une nouvelle génération ! Tout a commencé un matin normal comme les autres. Akira Shiroyanagi est un lycéen qui n’aime rien d’autre que les jeux de bonbons et de konpeito. Un jour, se termine dans un se battre à cause d’une mystérieuse fille nommée Mion. Mion dit alors aux gens qu’elle avait rassemblés qu’ils n’existent plus officiellement dans aucun registre. Ils ont reçu des pouvoirs et étaient sur le point d’être des sujets de test. Akira décide d’utiliser ses pouvoirs pour gravir les échelons puis écraser cette organisation « dit son résumé.

Le manga a plus de 2 millions d’exemplaires en circulation et a d’abord été publié en tant que bande dessinée Web, jusqu’à ce qu’après son illustration, il soit publié sur l’application MangaONE et sur le site Ura Sunday de Shogakukan. À l’heure actuelle, les lecteurs peuvent profiter des 16 tomes sortis jusqu’à présent, après le dernier arrivé le 18 mars..

Comme il était prévu, en novembre de l’année dernière, il a été annoncé qu’il allait avoir une adaptation par SynergySP et Vega Entertainment. Nobuyoshi Arai est le réalisateur, Meigo Naito est le réalisateur en chef, Touko Machida est en charge de la composition de la série, Studio A-Cat produit l’animation CG et Tomokatsu Nagasaku et Ikuo Yamamoto conçoivent les personnages.







La première diffusion de l’anime est arrivée cette semaine, plus précisément le 12 juillet, avec l’épisode intitulé « Sophiste », où ils nous emmènent aux prémices de l’histoire. Vous pouvez désormais regarder chaque épisode tous les lundis sur la plateforme Crunchyroll, où pour le moment ce sera avec son audio original et ses sous-titres, mais bientôt il aura son doublage latin, comme d’autres programmes. Tu ne peux pas le rater!