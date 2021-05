La Station spatiale internationale part en tournée avec l’exposition VR «  The Infinite  »

Depuis plus de 20 ans, le Station spatiale internationale a accueilli des équipages de deux à 13 astronautes à la fois. Bientôt, cependant, il ouvrira ses écoutilles à un flux continu de plus de 100 personnes – et vous pourrez les rejoindre.

« L’INFINI: Vivre parmi les étoiles , « une nouvelle exposition itinérante et immersive, ouvrira la station spatiale au public en puisant dans le plus grand projet médiatique jamais filmé dans l’espace.

«Avec ‘INFINITE’, plus de 100 utilisateurs simultanés pourront parcourir librement une reproduction individuelle de la Station spatiale internationale, dans laquelle ils auront accès aux images immersives que nous aurons tournées sur l’ISS», Paul Raphaël, co-fondateur de Felix & Paul Studios, a déclaré dans une déclaration vidéo.

«L’INFINI: Vivre parmi les étoiles» est une nouvelle exposition immersive incorporant les images de réalité virtuelle prises à bord de la Station spatiale internationale pour «Space Explorers: The ISS Experience». (Crédit d’image: Expériences Infinity)

Au cours des deux dernières années, Felix & Paul Studios, en collaboration avec TIME Studios, a travaillé avec huit astronautes internationaux pour filmer plus de 200 heures de séquences VR (réalité virtuelle) sur la station spatiale. En 2020, les studios ont commencé à sortir « Space Explorers: l’expérience ISS , « une série immersive en quatre parties pour les casques Oculus. » L’INFINI « étend ce projet pour apporter le sentiment d’être dans l’espace à un plus grand nombre de spectateurs.

«Depuis sa création, ce projet a été conçu pour être nativement multiplateforme, afin que nous puissions atteindre des milliards de personnes à travers le monde», a déclaré Raphaël.

«L’INFINI», qui sera lancé à Montréal cet été, réunit l’expérience du casque VR avec une installation de 10 000 pieds carrés (930 mètres carrés).

Plus de 100 personnes à la fois pourront librement parcourir la récréation en réalité virtuelle de la Station spatiale internationale dans l'exposition immersive « L'INFINI: Vivre parmi les étoiles ». (Crédit d'image: Plus de 100 personnes à la fois pourront parcourir librement la récréation en réalité virtuelle de la Station spatiale internationale dans l'exposition immersive « L'INFINI: Vivre parmi les étoiles ».)

Les utilisateurs qui entrent dans « L’INFINI » navigueront dans la Station spatiale internationale pour trouver et interagir avec des sphères virtuelles ou d’autres objets se déplaçant dans le complexe, qu’ils pourront manipuler avec leurs mains. L’accès aux sphères débloquera des images capturées à bord de la vraie station spatiale.

Les utilisateurs interagiront également avec des objets physiques, comme à la fin de l’expérience lorsqu’ils s’asseoiront sur des chaises pour regarder un sortie dans l’espace à l’extérieur de l’ISS.

« Nous allons prendre un autre système de caméra immersive à l’extérieur de la station spatiale, et nous allons le fixer au bras canadien. [Canadarm2 robotic arm] que nous allons utiliser comme grue céleste pour filmer une sortie dans l’espace complète en réalité virtuelle », a déclaré Félix Lajeunesse de Felix & Paul.

«L’INFINI: Vivre parmi les étoiles» est une installation de 10 000 pieds carrés, comprenant une pièce unique en son genre créée par l’artiste visuel et compositeur Ryoji Ikeda. (Crédit d’image: Expériences Infinity)

Après avoir visionné la sortie dans l’espace et 35 minutes de séquences de réalité virtuelle en itinérance libre, les utilisateurs retireront les casques et se promèneront dans une série d’environnements pour «les ramener doucement sur Terre». La première pièce de son genre a été créée par l’artiste visuel et compositeur Ryoji Ikeda, dont l’art explore l’esthétique des formules mathématiques.

«Nous voulions créer un récit visuel, une porte pour inviter le public à comprendre non seulement le contenu car il documente la vie dans l’espace, mais aussi pour dénicher la poésie et le lien fort que nous avons avec l’exploration spatiale», a déclaré Phoebe Greenberg, fondateur de PHI Studio, qui avec Felix & Paul Studios a créé Infinity Experiences.

Round Room Live, producteur et promoteur de divertissements en direct, s’est associé à Felix & Paul et PHI pour apporter « L’INFINI: Vivre parmi les étoiles Plus de villes, de dates de tournées et d’informations sur la billetterie seront annoncés ultérieurement, mais la tournée devrait atteindre un public estimé à 1,2 million de spectateurs.

Infinity Experiences prévoit également de publier un composant numérique, permettant au public d’accéder à l’expérience depuis chez lui.