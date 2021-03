« Love Alarm » Saison 2 sur Netflix: 10 choses à savoir sur les nouveaux épisodes

« Alarme d’amour«Sans aucun doute, c’était pour beaucoup une bonne option de série à regarder tout en recherchant sur Netflix. Cette année, la série reviendra avec sa deuxième saison. Réalisé par Lee Na-jung, l’émission a un bon mélange de science-fiction et de romance qui apporte une dose d’excitation aux téléspectateurs à chaque épisode.

La première saison de « Alarme d’amour« de Netflix s’est terminé dans un suspense, avec « Kim Jo-jo », interpreté par Kim So-hyun, avoir à choisir entre Hwang Sun-oh de Song kang ou Lee Hye-yeong de Jung Ga-ram. En dehors de cela, les personnages ont également été introduits dans une version mise à jour de l’application « Alarme d’amour », dûment nommé « Love Alarm 2.0 ».

« Alarme d’amour », dans sa deuxième saison, il a lieu quatre ans après la première partie. L’histoire des personnes qui utilisent une application pour trouver l’amour se poursuivra. L’application informe les utilisateurs lorsqu’une personne se trouve dans un rayon de 10 mètres a des sentiments romantiques pour eux.

Engouement a eu une interview avec le casting de la série « Alarme d’amour« , où des détails sur la deuxième saison ont été publiés. Si vous en êtes fan drameContinuez à lire et découvrez 10 faits amusants sur la série et ses personnages.

10 CHOSES SUR LES NOUVEAUX ÉPISODES D’ALARME D’AMOUR

1. La suite a lieu 4 ans après l’introduction de la nouvelle application «Love Alarm».

L’alarme de la saison 2 de Love sera diffusée le 12 mars 2021. (Photo: Netflix)

La saison 2 de « Alarme d’amour » Il commence 4 ans après que l’application a obtenu une fonctionnalité mise à jour qui fournit à l’utilisateur les personnes attirées par eux et vice versa. Non seulement cela, l’histoire présentera également les personnages principaux en tant que jeunes adultes après avoir terminé leurs études secondaires.

En parlant de ce qui distingue son personnage des deux saisons, So-hyun Il a dit: «Jo-jo mûrit davantage (au cours de la deuxième saison). Le temps qu’elle a passé avec Hye-yeong l’a réconfortée et elle devient progressivement une personne plus forte. Cependant, la contrainte de ne pas pouvoir sonner l’alarme d’amour lui a causé beaucoup de souffrance et de douleur. Voir les choses de son point de vue psychologique aide vraiment à comprendre ses relations avec Hye Young et Sun-oh. «

2. Song Kang pleurera beaucoup cette saison

L’alarme d’amour est considérée comme l’un des drames Netflix les plus populaires. (Photo: Netflix)

«Les conflits de la première saison ont évolué, je dois donc surmonter ces défis. C’est pourquoi je me suis retrouvé à pleurer. J’aime beaucoup mon personnage Sun-oh, alors j’ai revu la saison 1. Et en essayant de jouer les scènes où je devais pleurer, je suis naturellement devenu Sun-oh. Alors c’est pourquoi j’ai versé beaucoup de larmes « . Express Song kang.

Étant donné que Soleil-oh a dû faire face à des expériences déchirantes tout au long de la saison 1, Quel genre de conseils Song Kang a-t-il à offrir à son personnage? La star a dit: «(À Sun-oh), je pense que j’ai versé plus de larmes qu’auparavant dans toute ma vie en jouant votre rôle. Sachez que je serai toujours à vos côtés. «

3. Les gens sont souvent déconcertés par le titre «Alarme d’amour».

L’alarme d’amour est basée sur un Webtoon. (Photo: Netflix)

Selon Song kang, « Je me souviens que nous avons beaucoup ri parce que les gens étaient peut-être confus par le titre. Le titre coréen est «좋 알람» («Alarme d’amour»), mais les gens l’ont confondu avec «좋 알림», qui signifie «Alerte d’amour».

4. Les membres de la distribution ont fait des blagues pour faire craquer l’autre personnage.

La série a été créée en 2019, mais elle continue de croître. (Photo: Netflix)

«Ils étaient très proches. Dans la saison 1, les personnages Sun-oh et Hye-young ont de nombreuses répliques mémorables. Par exemple, « Donnez-moi vos mains pour que je puisse les tenir », et ainsi de suite. Ils ont plaisanté en essayant de se dire des répliques pour se moquer de l’autre personne « , a partagé l’étoile de « L’histoire de Nokdu ».

Elle a continué: «Cela s’est produit surtout lorsque nous tournions des scènes très sérieuses; quelqu’un d’autre passait devant eux et se cachait derrière les caméras et faisait une grimace pour les faire rire. Comme nous plaisantions, nous nous sommes beaucoup amusés à filmer sur le plateau. «

5. Le nouveau directeur a mis un certain temps à s’intégrer.

Le chanteur Ahn Hyo Seop a refusé la proposition de rôle dans Love Alarm. (Photo: Netflix)

Fait intéressant, le k-drama est dirigé par un nouveau réalisateur, Kim Jin-u, qui remplace Lee Na-jeong, qui a dirigé la première saison. Il est connu pour avoir réalisé plusieurs K-drames réussie, y compris « Bon docteur », « Guérisseur », « Reine du mystère » et aussi « Costume ». En partageant votre expérience de travail avec les membres talentueux de la distribution, Jin-u Il a dit qu’il se sentait très nerveux et anxieux sur le plateau.

Il a également révélé qu’il se considérait comme un nouveau venu entre les acteurs et l’équipe, qui se sont rencontrés au cours de la première saison. «C’était très stressant, car je ne voulais pas gâcher l’extraordinaire énergie entre les acteurs qui avaient déjà montré une forte chimie à l’écran., Il a partagé.

6. Attendez-vous à voir une romance plus mature

Pour le rôle de Sun Oh, plus de 900 garçons ont été choisis. (Photo: Netflix)

Lorsqu’on leur a demandé à quoi les fans de la suite peuvent s’attendre, Jin-u répondu: «Le but de la saison 2 était de raconter les histoires que nous ne pouvions pas dans la saison 1. Vous pouvez vous attendre à une romance plus mature. Ce serait le point culminant de cette saison. « . Avec la version mise à jour de l’application qui peut désormais suivre les vies amoureuses potentielles, l’histoire montrera également comment les personnages prennent leurs décisions dans la vie. Selon le, «Je voulais décrire comment et quel genre de décisions ces personnages prendraient. Je voulais dépeindre le processus en étant aussi fidèle que possible à la personnalité de chaque personnage « .

Song kang a également ajouté: «La saison 1 concernait l’amour des adolescents, tandis que la saison 2 concernait des relations amoureuses plus matures. Étant donné que la romance se produit via une application, garder cette perspective concentrée peut aider les téléspectateurs à profiter davantage de l’émission. Il y a beaucoup de plaisir et de guérison dans la nouvelle saison, alors j’espère que les téléspectateurs pourront revenir et la voir. «

7. Song Kang sur le fait d’être qualifié de «fils de Netflix»

L’alarme d’amour a été si bien accueillie que le magazine Forbes a écrit un article sur la série. (Photo: Netflix)

Pour ceux qui ne savent pas, « Alarme d’amour » est le premier projet original de Netflix, sur un total de trois séries, avec Song kang en tant qu’acteur principal. Beaucoup d’entre vous l’ont vu jouer l’introverti Hyun-soo dans « Sweet Home ». Non seulement cela, son prochain drame K « Navillera » Il sera également présenté en première sur le site de streaming ce mois-ci.

De retour dans ton pays d’origine, Corée du sud, il se trouve que Song kang a gagné le surnom de « Fils de Netflix ». En effet, il a toujours été impliqué dans des projets consécutifs avec la plate-forme de streaming populaire. L’acteur lui-même a répondu humblement à la référence. Il a dit: «J’en suis très, très reconnaissant. Entendre cela me motive encore plus à travailler plus dur. «

8. Si le casting pouvait changer une fonctionnalité de l’application

La série a eu la collaboration de studios tels que: Netflix, Sequence et Studio Dragon. (Photo: Netflix)

«Basé sur la saison 1, et parlant du point de vue de mon personnage préféré, qui est Sun-oh, c’était triste de le voir se retrouver avec Jo-jo. Je suis sûr qu’il était très frustré. Alors je pense que ça aurait été très utile pour Sun-Oh si l’alarme avait une fonction pour lui dire comment elle pouvait retrouver son cœur. « , Il a dit Song kang.

Tandis que pour So-hyun, vous souhaitez que l’application étende le rayon de 10 m à 30 m. Elle a expliqué: «À mon avis, 10 m, c’est trop près! Si l’alarme se déclenche dans un quartier de 10 m, vous vous retrouverez soudainement dans une situation délicate et cela pourrait être très gênant. Je voudrais l’étendre à 30 mètres pour que je puisse avoir le sentiment que quelqu’un est là et a ressenti quelque chose pour moi ».

9. Le casting envisagera-t-il d’utiliser l’application dans la vraie vie?

BTS pourrait être inclus dans la bande originale de la deuxième saison de la série. (Photo: Netflix)

Selon So-hyun, ce serait formidable s’il y avait une application qui pourrait nous aider à connaître nos sentiments. À notre grande surprise, elle ne ressent pas le besoin d’utiliser l’application dans la vraie vie. Elle a précisé: «Comme nous pouvons le voir dans la bande-annonce, les décisions que nous prenons (grâce à l’application) pourraient à leur tour nuire à d’autres personnes. C’est pourquoi je ne pense pas que je vais le télécharger « .

De même, Song kang Il a dit: «Je ne pense pas non plus que je vais télécharger l’application, même si je pense qu’il est plus facile de l’utiliser librement car nous n’avons pas besoin d’exprimer nos sentiments directement à la personne. Mais pour moi, ce serait plus sincère si nous disions à la personne ce que nous ressentons face à face « .

10. La saison 2 aura-t-elle une fin correcte? Ou cela se terminera-t-il par un autre suspense?

Dans le webtoon, Kim Jojo se retrouve en couple avec Lee Hye Young. (Photo: Netflix)

Au cours de l’interview, on a également réussi à demander aux acteurs ce que les fans peuvent attendre de la fin de la série. « Je ne sais pas », a répondu Song kang, et n’a pas précisé. Ce à quoi on peut déduire que le plus sûr est que dans cette nouvelle tranche de la série sa fin est similaire à celle que nous avons obtenue dans son saison 1.