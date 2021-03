L’acteur emblématique Pee-wee Herman Paul Reubens obtient un documentaire à HBO

Un documentaire retraçant la vie et la carrière de Paul « Pipi herman« Reubens est en préparation chez HBO. Documentaire en deux parties, le projet est issu de HBO Documentary Films et Elara. Gemmes non coupées les réalisateurs Josh et Benny Safdie produiront avec leur partenaire de production Sebastian Bear-McClard ainsi que Joker producteur Emma Tillinger Koskoff. Matt Wolf dirigera.

« Je travaille avec HBO depuis qu’ils s’appellent Home Box Office! Je suis honoré et ravi de continuer ma longue histoire là-bas. J’adore HBO, mais je ne vais pas les épouser », a déclaré Reubens à propos du projet dans une déclaration fournie à Date limite.

« Je suis ravi de m’associer à HBO sur l’incroyable histoire de la vie de Paul », a également déclaré Tillinger Koskoff. « C’est un talent unique dans une génération dont la brillance a créé un phénomène indélébile de la culture pop. Le public sera inspiré et diverti par la créativité, la résilience et la détermination de Paul en apprenant à connaître la personne derrière le personnage emblématique. »

Wolf a ajouté: « Nous connaissons tous Pee-wee Herman; il est temps pour le monde de rencontrer Paul Reubens. J’ai hâte de partager son histoire. »

Débutant sa carrière en tant qu’acteur de théâtre d’improvisation, Paul Reubens a créé le personnage de Pee-wee Herman au début des années 1980. Lorsque Pee-wee s’est avéré être un succès auprès du public en direct, HBO a produit une émission spéciale sur son spectacle sur scène, donnant à Reubens son premier aperçu de la renommée mondiale. Cela conduirait Reubens à jouer dans deux films en tant que personnage emblématique, La grande aventure de Pee-wee et Chapiteau pipi, à la fin des années 80. Il a également joué dans la populaire émission pour enfants Playhouse de Pee-wee pendant ce temps.

Le doc de Paul Reubens de Word is HBO se concentrera non seulement sur la carrière de l’humoriste en tant que Pee-wee Herman, mais aussi sur sa vie personnelle, remontant à avant qu’il ait créé le personnage aux deux décennies qu’il a passées à en poursuivre d’autres. projets entre ses séjours portant le costume gris et le nœud papillon rouge. Pendant ce temps, Reubens a assumé une pléthore de rôles plus sérieux, y compris des rôles dans le film de super-héros pour adultes. Hommes mystères, le film d’horreur pour adolescents Buffy contre les vampireset le film de Johnny Depp centré sur la cocaïne Coup.

Reubens est depuis revenu au rôle qui l’a rendu célèbre, embrassant à nouveau le costume et la cravate pour le film Netflix 2017 Pee-wee’s Big Holiday. Il est également revenu sur scène avec une résurrection de Le pipi Herman spectacle sur Broadway. L’année dernière, Reubens avait tourné avec La grande aventure de Pee-wee pour le 35e anniversaire de la comédie classique, mais la pandémie a mis fin à la tournée peu de temps après son début.

Pour la plupart, Reubens a été très privé sur sa vie personnelle. Parce qu’il est directement impliqué dans le documentaire, les fans pourront en apprendre directement de Reubens plus sur l’artiste légendaire qu’ils ne l’ont jamais su auparavant. Parce que HBO était aussi le lieu où Reubens a commencé sa carrière télévisuelle, il est logique pour lui de revenir au câbleur pour raconter sa vie. On ne sait pas encore quand le document sera publié. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets: Pee-wee Herman