Aperçu exclusif de «  For All Mankind  »: regardez Gordo Stevens essayer une nouvelle combinaison spatiale dans «  Pathfinder  »

Après avoir fait face à un «dysfonctionnement» de la fermeture à glissière dans l’émission spatiale Apple TV + histoire alternative «For All Mankind», l’astronaute Gordo Stevens s’habitue à nouveau à une combinaison spatiale.

Comme nous l’avons vu la semaine dernière, Stevens tente de retrouver son rythme spatial pour une nouvelle mission, sa première depuis des années. Il a pris un peu de poids et cela fait un moment qu’il n’a pas porté une combinaison spatiale pour la dernière fois, mais Stevens espère que l’ancienne routine lui reviendra après ses vols lunaires des années 1960. Puisque La saison 2 de « For All Mankind » est dans les années 1980 , Stevens se prépare à voler sur un nouveau véhicule – la navette spatiale de la NASA.

« Voler, ou rien ne se fait », dit Stevens dans ce clip exclusif extrait de l’épisode de cette semaine, intitulé «Pathfinder», diffusé vendredi 12 mars. Le nom « Pathfinder » fait référence à une version fictive d’une navette de nouvelle génération qui figure également dans la série cette saison. ( Apple a offert un aperçu de la navette sur Twitter la semaine dernière .)

« Avec un peu d’aide de Molly, Ed prévoit un changement de carrière – alors que ses anciens coéquipiers de Jamestown, Gordo et Danielle, se débattent », lit-on dans la description d’un épisode.

Découvrez le futur de l'exploration spatiale. La nouvelle navette de recherche de la NASA change les voyages dans l'espace, un moteur nucléaire à la fois.

« For All Mankind » est une approximation proche de la technologie spatiale réelle, mais il suit une histoire alternative à ce qui s’est réellement passé dans l’espace. Un moment clé de la saison 1 a été que l’Union soviétique a battu les Américains sur la lune. Au cours de cette saison, Stevens a volé sur la répétition générale d’Apollo 10 pour l’atterrissage sur la lune aux États-Unis et a ensuite servi à Jamestown, une base lunaire américaine, mais a heurté un mur lors de cette mission et a fini par rentrer tôt avec l’aide de sa coéquipière Danielle Poole ( Krys Marshall).

Malgré cette histoire et le long intervalle entre les missions, Stevens semble d’abord à l’aise avec la nouvelle combinaison spatiale. Comme il est boulonné et est équipé du classique « Casquette Snoopy « les astronautes portent sous leurs casques, l’un des membres du personnel aidant Stevens plaisante en disant qu’elle manque les » chargeurs durs « et les » pilotes d’essai « de la génération des astronautes plus âgés.

Nous aimons tout pousser vers le pare-feu, d’accord », plaisante Stevens, une blague de pilote d’essai faisant référence à la manivelle des gaz vers la partie de l’avion qui sépare le pilote du moteur.

La combinaison spatiale que Stevens essaie est un peu plus rigide que ce à quoi il est habitué; l’un des techniciens plaisante sur son échange contre l’un des anciens « Apollo A7LB », faisant référence à la génération de combinaisons spatiales utilisées dans la vraie vie sur les missions Apollo, Skylab et Apollo-Soyouz de la NASA, avant la navette spatiale.

Montrant la vieille culture dans laquelle Stevens a grandi, dans les années 1960, Stevens fait une blague inappropriée à la technicienne qui n’aurait pas été remarquée bien avant l’ère de «Moi aussi». «J’adore chaque minute», dit-il, «en pensant à toi».

« Vous n’abandonnez jamais, n’est-ce pas? » elle sourit, avant de se concentrer à nouveau sur le travail à accomplir.

«Le charme occupe une place importante dans ma légende», poursuit Stevens, mais devient rapidement sérieux lorsque le technicien s’approche avec le casque. Il s’enfonce, puis commence à respirer fortement. Les deux techniciens, debout à proximité, demandent s’il va bien. Ensuite, le clip passe au noir, ce qui ne permet pas de savoir combien de temps la réaction claustrophobe de Stevens persistera.

La saison 1 de « For All Mankind » et les trois premiers épisodes de la saison 2 sont disponibles sur la plateforme de streaming Apple TV + , qui nécessite un abonnement de 4,99 € / mois. Nous avons également un discussion sans spoiler sur ce à quoi s’attendre dans la saison 2 , avec un regard sur la façon dont il se compare à l’histoire réelle de la navette spatiale des années 1980, avec l’aimable autorisation du partenaire de 45secondes.fr collectSPACE .

Pour rattraper l’épisode d’aujourd’hui, consultez « Pour toute l’humanité: le podcast officiel « , disponible dès maintenant sur les podcasts Apple. Une nouvelle expérience de réalité augmentée appelée » Pour toute l’humanité: Time Capsule « est également disponible dans l’App Store.

