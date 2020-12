Visions Anthology célébrera Star Wars avec de nouveaux courts métrages animés sur Disney +

Star Wars: Visions a été officiellement annoncé par Disney et Lucasfilm. La nouvelle collection d’anthologie montrera le Guerres des étoiles franchise à travers un objectif d’anime. La nouvelle émission, qui sera diffusée exclusivement sur Disney +, présente une toute nouvelle vision créative de la galaxie lointaine, très lointaine. Star Wars: Visions sera une série de courts métrages d’animation célébrant Guerres des étoiles à travers l’objectif des meilleurs créateurs d’anime du monde. La collection d’anthologies apportera 10 visions fantastiques de plusieurs des principaux studios d’anime japonais, offrant une perspective culturelle fraîche et diversifiée à Guerres des étoiles.

Star Wars: Visions, une série originale de courts métrages d’animation, célèbre la @Guerres des étoiles galaxie à travers l’objectif des meilleurs créateurs d’anime japonais au monde. De 2021 à @DisneyPlus. pic.twitter.com/lmCZGSHEhY – Star Wars (@starwars) 10 décembre 2020

La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, n’a révélé aucune autre information sur Star Wars: Visions, mais les fans sont plutôt excités à ce sujet. La série rejoindra les autres projets animés de la franchise, notamment Guerre des clones, Rebelles, et le récemment annoncé Mauvais lot. Il y a beaucoup à vivre dans le monde de Guerres des étoiles l’animation, grâce au travail acharné de showrunners comme Dave Filoni, qui aide également à diriger le navire à The Mandalorian avec Jon Favreau.

Lucasfilm et Disney n’ont mentionné aucun des artistes qui seront impliqués avec Star Wars: Visions, mais nous devrions obtenir cette information dans les mois à venir. Une autre nouvelle série animée arrivera également sur Disney + dans un proche avenir. Une histoire de droïdes sera l’intersection de l’animation et des effets visuels qui offre de nouvelles opportunités à explorer. Lucasfilm Animation fera équipe avec l’équipe d’effets visuels de Lucasfilm, Industrial Light & Magic, pour développer un Guerres des étoiles aventure pour Disney +. Ce voyage épique nous fera découvrir un nouveau héros, guidé par le duo légendaire R2-D2 et C-3PO.

Comme Marvel Studios, Lucasfilm voit un avenir radieux avec la plate-forme de streaming Disney +, qui leur permet de plonger dans les scénarios. le Rogue One Prequel, pas de titre officiel Andor est actuellement en production, tandis que le Obi Wan Kenobi La série, qui verra le retour de Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vador, est en cours de développement. Une série dérivée d’Ahsoka Tano simplement intitulée Ahsoka est en route, avec une nouvelle série intitulée Rangers de la nouvelle république. Il y a beaucoup pour Guerres des étoiles les fans sont vraiment excités.

En plus des projets sur petit écran, Kathleen Kennedy a également annoncé des choses pour le grand écran. le Escadron de voleurs le film est sur le chemin de Wonder Woman réalisateur Patty Jenkins et Taika Waititi développe toujours son mystérieux Guerres des étoiles film. Cela étant dit, il faudra un certain temps avant que les films n’apparaissent sur grand écran. D’ici là, Disney + sera la maison de la Guerres des étoiles univers, grâce au succès éclatant de The Mandalorian, qui sera de retour pour une saison 3 le jour de Noël 2021. Vous pouvez consulter l’annonce officielle de Star Wars: Visions ci-dessus, grâce à le compte Twitter officiel de Star Wars.

