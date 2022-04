Nouveaux indices de la Pixel Watch, la montre intelligente que Google prépare

in

Une nouvelle image divulguée de la Pixel Watch révèle quelle sera la conception finale probable de la première smartwatch de Google.

Après avoir présenté ses nouveaux flagships en octobre dernier, les Google Pixel 6 et 6 Pro, le géant américain concentre désormais ses efforts sur la mise sur le marché son nouveau terminal haut de gamme abordable, le GooglePixel 6aet sa première montre connectée, la Montre Google Pixel.

Après avoir récemment appris quelques détails sur la Pixel Watch comme ses couleurs (gris, noir et or) ou sa capacité de stockage (32 Go), voilà qu’une nouvelle fuite révèle De nouveaux indices sur la première montre intelligente de Google.

Dévoilement du design de la Pixel Watch

Le leaker bien connu Evan Blass a partagé via le média 91Mobiles un nouveau rendu de la Pixel Watch qui révèle ce qu’elle sera le probable design final de la première smartwatch de Google.

Dans cette image filtrée, que nous vous laissons sous ces lignes, nous pouvons voir que la Pixel Watch aura un design circulaire avec un écran incurvé qui s’étend jusqu’à l’arrièreque nous ne pouvons pas voir dans ce rendu, et qui aura une couronne argentée plus large que celles des autres modèles de smartwatch et un bouton de menu, également argenté, avec un design qui rappelant un bouchon de bouteille.

Cette fuite nous montre également un cadran avec la date en haut, l’heure en couleur verte au centretrois icônes de la même couleur, héritées du Fitbit, qui nous fournissent des informations utiles telles que le nombre de pas, les statistiques d’activité physique et la fréquence du rythme cardiaque et un point blanc en bas qui indique que nous avons des notifications en attente à lire.

En ce sens, grâce au support 9to5Google, nous pouvons vous montrer les sphères probables que la Google Pixel Watch auraque vous pouvez voir dans l’image que nous vous laissons sur ces lignes.

Le prochain Pixel pas cher sera encore plus puissant que le Pixel 6, selon les premiers tests

Il ne reste plus qu’à attendre pour connaître à la fois le prix et la date de lancement de la Pixel Watch, même si en ce qui concerne cette dernière, tout semble indiquer que la première smartwatch de Google sera dévoilé aux côtés du Pixel 6a à Google I/O 2002 le mois prochain.

