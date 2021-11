Lou Cutell meurt, la grande star de l’aventure de Pee-wee avait 91 ans

Un autre triste rapport selon lequel un acteur bien-aimé est décédé nous est parvenu aujourd’hui avec la nouvelle que Lou Cutell, qui est apparu dans le rôle de Amazing Larry dans La grande aventure de Pee-wee, est décédé à l’âge de 91 ans. L’acteur a eu une carrière de cinquante ans au cinéma, à la télévision et au théâtre avec plus de 100 crédits à son actif. La nouvelle de son décès a été partagée sur Facebook par un ami Mark Furman qui a écrit : « Après 91 ans et une belle vie, mon ami Lou Cutell est rentré chez lui. Acteur de cinéma, de théâtre et de personnages. Grand Larry dans La grande aventure de Pee Wee, Homme de cul dans Seinfeld, Abe dans L’anatomie de Grey S12,E4. Il m’a emmené chez Lucille Ball en 1986. Repose en paix Lou. »

La star est né à New York en 1930, fils de parents siciliens, qui ont déménagé leur famille à Los Angeles où Cutell a obtenu son baccalauréat. Il ne fait ses débuts en carrière qu’en 1961 à Broadway dans la pièce Le jeune Abe Lincoln, et trois ans plus tard, il fait sa première apparition à la télévision en tant que guest star dans Le spectacle de Dick Van Dyke dans le rôle de Vinnie. À partir de là, cela est devenu la signature de l’acteur, faisant des apparitions inattendues dans des séries télévisées et des films sur plusieurs décennies.

À partir des années 1970, Cutell fait des apparitions mémorables dans Seinfeld, The Love Boat, Honey, J’ai rétréci les enfants, Alice, The Bob Newhart Show, Rhinocéros, Le plus grand amant du monde, Le Far West, Le marbre noir, Le couple étrange II, Ma mère est un loup-garou et Bridget aime Bernie. Quand il s’agit de son Seinfeld apparence, l’apparence de Cutell en tant que Dr Cooperman, qui possède la plaque d’immatriculation de vanité indiquant « ASSMAN », est souvent citée comme l’un des meilleurs épisodes de toute la série.

Comme la plupart de ses rôles, son apparition dans le rôle de Amazing Larry dans le film de Tim Burton La grande aventure de Pee-wee est éphémère. Arborant une flamboyante coiffure mohawk aux couleurs de l’arc-en-ciel, son personnage est renversé d’un piquet ou deux par Pee-wee après l’avoir interrompu pour demander où se trouvait son vélo. La blague est que le mohawk n’est jamais mentionné du tout, et après la scène le personnage de Larry non plus, mais c’est toujours l’un de ces rôles qui reste dans l’esprit longtemps après avoir regardé le film.

À l’aube des années 2000, Cutell a écrit et joué dans des pièces de théâtre, notamment Baccalauréat sicilien et Chutes du Viagara, mais a également poursuivi ses fréquentes apparitions à la télévision et au cinéma alors qu’il se dirigeait vers ses 70 et 80 ans. Il est apparu dans les films Canyon de laurier et Crashs de mariage, et à la télévision a fait des apparitions ponctuelles dans Réduisez votre enthousiasme, comment j’ai rencontré votre mère, Betty White est hors de leurs rockers dans lequel il a joué divers personnages, et sa dernière apparition à l’écran était en 2015 dans un épisode de L’anatomie de Grey.

Bien qu’il ne soit pas apparu à l’écran depuis six ans, la nouvelle de sa mort est une autre triste perte pour l’industrie, et nos pensées vont à ses amis, ses fans et sa famille en cette triste période. Qu’il repose en paix. La nouvelle nous a été apportée par Deadline.





