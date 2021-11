Keanu Reeves veut reprendre son rôle dans « Constantine »

Une fois de plus, l’acteur Keanu Reeves, star de grandes sagas d’action comme « The Matrix » et « John Wick », a exprimé son souhait de jouer à nouveau John Constantine, l’un des anti-héros les plus fascinants qui aient jamais croisé les pages de DC Comics. Pendant des années, l’acteur a été ouvert à l’idée de revenir au personnage si l’occasion se présentait.

« Constantine » est sorti en salles en 2005 pendant la période entre les premières de « CatWoman » et « Batman Begins », une époque où le cinéma de super-héros était encore en train de commencer à être pris au sérieux par le public et la critique spécialisée. Reekves a partagé les crédits aux côtés de Rachel Weiz, Shia LaBeouf, Djimon Hounsou, Tilda Swinton et Peter Stormare.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Jennifer Lawrence critique la qualité de ses derniers films

« J’ai adoré jouer à Constantine, John Constantine. J’ai joué beaucoup de Johns », a commenté Keanu Reeves lors d’une conversation avec Esquire. Combien de John ai-je joué ? Je ne sais même pas. Je pense que c’est plus de dix. Mais peu importe. J’adorerais avoir l’opportunité de rejouer Constantine. »

Sous la direction de Francis Lawrence, « Constantine » a reçu des critiques modérément mitigées à l’époque, récoltant un total de 230 millions de dollars au box-office sur un budget de 100 millions de dollars. Même si l’histoire présente une adaptation assez libre du personnage original, avec son arrivée dans les formats maison, elle a réussi à devenir un classique culte avec une légion de fans fidèles.

Vous pourriez aussi être intéressé par: The Last Duel : Ridley Scott accuse les millennials de son échec

On pense même que le succès ultérieur du film a fait de John Constantine un personnage populaire parmi les lecteurs de DC, car ses bandes dessinées ont connu une augmentation significative des ventes ces dernières années et ont donné naissance à des films d’animation produits par Warner.

L’année dernière, le 15e anniversaire de cette bande a été célébré. Keanu Reeves faisait partie d’une série d’entretiens avec le réalisateur Francis Lawrence, qui est également disposé à travailler sur la suite, ceci bien sûr, si Warner Pictures approuve le projet.