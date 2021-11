MrBeast a sorti sa vidéo complète de remake du jeu Squid

Soekavia - Carte de capture de jeu HDMI avec sortie de boucle HDMI, USB 2.0 Full HD 1080p HD Video Recorder Device Live Streaming for Windows Linux

Comme une carte de capture HDMI utile et puissante! Il est très stable et ne restera pas bloqué lors de l'enregistrement d'une vidéo. Voulez-vous enregistrer et partager vos merveilleuses scènes de jeu? Achetez-le maintenant, vous en tomberez amoureux. Veuillez télécharger le logiciel de capture avant utilisation et prendre en charge de nombreux logiciels tels que VLC, OBS, Amcap. Avec la fonction HDMI LOOP-OUT, une sortie HDMI supplémentaire permet l'affichage simultané de 2 écrans. Il n'y a aucun délai lors de la lecture d'un jeu en direct et de l'utilisation de la connexion de sortie en boucle HDMI. L'enregistrement vidéo peut enregistrer à la fois de la vidéo HDMI et de l'audio HDMI, et envoyer des signaux audio et vidéo vers des ordinateurs et des smartphones pour un aper?u et un stockage. Vous n'avez pas besoin d'une alimentation externe. Port de transmission USB 2.0 haute vitesse, compatible avec la console N-Switch, PlayStation 4, Xbox, DVD, caméra, caméra de sécurité ZOSI,