La série Orphan Black Sequel avance à AMC avec l’écrivain Anna Fishko

Le prochain Orphelin noir la suite de la série a enfin trouvé son auteur. Anna Fishko devrait être à la fois scénariste et productrice exécutive du projet. Variety a été le premier média à rapporter la nouvelle. Une salle d’écriture pour l’émission télévisée est actuellement ouverte. Cependant, des détails spécifiques sont inconnus concernant l’intrigue exacte.

À l’ère de la nostalgie, de nombreuses émissions classiques sont redémarrées. Au lieu d’être un redémarrage, la nouvelle série agira comme une suite, se déroulant dans le même univers que l’original. Le projet a été annoncé en 2019. Contrairement à la première production, diffusée sur BBC America aux États-Unis, le nouvel épisode sera diffusé sur AMC. Boat Rocker Studios, qui est une division de Boat Rocker Media, produira le spectacle.

Fishko a déjà travaillé avec AMC. Auparavant, elle était scénariste et productrice superviseure de la série zombie Craindre le mort-vivant pour sa quatrième saison en 2018. En outre, Fishko était l’écrivain et co-producteur exécutif du programme Netflix La société. La propriété intellectuelle a été renouvelée pour une deuxième saison avant d’être brusquement annulée en raison de la pandémie de COVID-19. Elle était scénariste pour un épisode de la quatrième saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul. Parmi les autres projets auxquels Fishko a participé, citons Colonie chez USA Network, Le dernier magnat chez Amazon, et Tyran chez FX. Elle a prouvé qu’elle avait une riche expérience dans l’industrie de la télévision.

Orphelin noir a été créé par John Fawcett et Graeme Manson. Temple Street Productions a produit la série. L’émission a débuté en 2013 et a duré cinq saisons 45secondes.fr/orphan-black-season-5-trailer/ sur BBC America. Elle-Hulk La star Tatiana Maslany a joué le rôle d’une femme qui apprend qu’elle est un clone et que quelqu’un veut la tuer, elle et ses « sœurs » clones. Étant donné qu’elle jouait un clone, l’actrice devait endosser les rôles de plusieurs personnages.

Les acteurs de soutien comprenaient Dylan Bruce, Jordan Gavaris, Kevin Hanchard, Michael Mando, Maria Doyle Kennedy, Evelyne Brochu, Ari Millen, Kristian Bruun et Josh Vokey. On ne sait pas si l’un des personnages de l’original apparaîtra dans la suite. Le nouvel épisode se déroulant dans le même monde que le premier, la possibilité existe pour certains de se présenter. Aucun acteur n’est confirmé pour le moment dans la suite de la série.

La performance de Maslany, ainsi que le spectacle lui-même, ont été largement salués par la critique. Elle a remporté trois nominations aux Emmy et une nomination aux Golden Globe tout au long de la série. Finalement, elle a finalement remporté l’Emmy de la meilleure actrice dans une série dramatique en 2016. Elle a également reçu deux Critics ‘Choice Awards et une nomination supplémentaire. Quant à l’émission, la première saison a à elle seule un taux d’approbation de 94% sur Rotten Tomatoes. Le consensus pour le site Web se lit comme suit : « Orphelin noir est un manège sauvage de science-fiction qui intègre des sensibilités dramatiques qui peuvent passer du suspense à la lumière à tout moment. »

En 2013, le spectacle a remporté un prix Peabody. Étant donné que Orphelin noir était une production canadienne, elle a été nominée et a remporté plusieurs prix Écrans canadiens. Les autres prix comprennent un prix TCA et une autre nomination, ainsi que deux nominations aux prix Satellite.

Une date de sortie pour la suite de Orphelin noir n’a pas été annoncé.





