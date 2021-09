L’orbiteur Chandrayaan 2 a effectué plus de 9 000 orbites autour de la Lune en deux ans, selon le chef de l’ISRO

10 sept. 2021 13:01:57 IST

Le vaisseau spatial indien Chandrayaan-2 a effectué plus de 9 000 orbites autour de la Lune, et les instruments d’imagerie et scientifiques à bord ont fourni d’excellentes données, ont déclaré lundi des responsables.

L’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) organise un atelier de deux jours sur la science lunaire 2021, qui a commencé lundi, pour commémorer l’achèvement de deux ans d’exploitation du vaisseau spatial Chandrayaan-2 autour de l’orbite lunaire.

Dans son discours inaugural, le président de l’ISRO, K Sivan, a déclaré que les huit charges utiles à bord du vaisseau spatial Chandrayaan-2 effectuaient la télédétection et des observations in situ de la Lune à environ 100 km d’altitude de la surface lunaire.

« Jusqu’à ce jour, le Chandrayaan-2 a effectué plus de 9 000 orbites autour de la Lune », a ajouté Sivan, également secrétaire du Département de l’espace (DoS).

Selon l’ISRO, dont le siège est à Bengaluru, des produits de données et des documents scientifiques ont été publiés par Sivan, ainsi que des données provenant des charges utiles de l’orbiteur Chandrayaan-2.

« Les données scientifiques sont mises à disposition pour analyse par les universités et les instituts, pour une plus grande participation afin de faire ressortir plus de science de la mission Chandrayaan-2 », a déclaré l’ISRO.

Sivan a déclaré qu’il avait examiné les résultats scientifiques et les avait trouvés « très encourageants ».

Le président du Conseil scientifique d’Apex, ISRO, AS Kiran Kumar a déclaré que les instruments d’imagerie et scientifiques à bord du satellite Chandrayaan-2 ont fourni d’excellentes données.

« Chandrayaan-2 a vraiment intégré de nombreuses nouvelles fonctionnalités dans ses instruments, ce qui porte les observations effectuées sur Chandrayaan-1 à un niveau plus récent et plus élevé », a ajouté Kiran Kumar, ancien président de l’ISRO.

La directrice du projet de Chandrayaan-2, Vanitha M, a déclaré que tous les sous-systèmes de l’orbiteur fonctionnaient bien.

« Nous espérons que nous pourrons obtenir de bonnes données du vaisseau spatial pendant encore de nombreuses années », a-t-elle déclaré.

Vanitha a déclaré que les charges utiles d’imagerie de l’orbiteur – TMC-2 (Terrain Mapping Camera-2), IIRS (Imaging IR Spectrometer) et OHRC (Orbiter High Resolution Camera) nous ont envoyé des images à couper le souffle de la Lune.

L’atelier de deux jours, organisé par l’ISRO, est diffusé en direct sur le site Web et la page Facebook de l’agence spatiale, pour atteindre efficacement les étudiants, les universités et les instituts, et pour engager la communauté scientifique à analyser les données de Chandrayaan-2, une déclaration de l’ISRO mentionné.

Les résultats scientifiques des huit charges utiles sont présentés par les scientifiques lors de l’atelier qui se tient virtuellement.

En outre, il y aura des conférences sur la mission Chandrayaan-2, le suivi, les opérations et les aspects d’archivage des données.

En plus des scientifiques de l’ISRO/DoS, il y aura également des conférences sur la science lunaire qui seront données par des scientifiques de l’Indian Institute of Science Education and Research de Kolkata, de l’Indian Institute of Science de Bengaluru et de l’Indian Institute of Technology de Roorkee. déclaré.

.

