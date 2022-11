Disney+

La série Los Montaner arrive sur la plateforme Disney+, dans laquelle vous pouvez être un membre de plus et vous plonger dans l’intimité de cette famille tant aimée sur les réseaux sociaux. Sachez quand il arrivera et son horaire!

©Disney+The Montaners : date et heure de première de la série sur Disney+.

Les Montaniers est l’une des prochaines versions du service de streaming Disney+ qui parle depuis longtemps, puisqu’il s’agit de l’une des familles les plus populaires et les plus renommées sur les réseaux sociaux, ajoutant des millions de followers à travers le monde. Face à cela, ils ont décidé d’ouvrir les portes de leur maison pour laisser entrer leur public, qui connaîtra les secrets de chacun d’entre eux et les accompagnera lors de différents moments privilégiés.

Comme détaillé précédemment, cette série concerne la famille emblématique d’artistes, devenue un phénomène sur les réseaux et dirigée par Ricardo Montaner, l’un des représentants les plus importants de la musique latine. Dans ses épisodes, le public sera témoin, entre autres, des défis que traversent chacun des membres alors qu’ils cherchent à maintenir l’harmonie entre leur vie privée et leur carrière professionnelle. Vous y verrez leur mode de vie, des performances musicales, des interviews et des images inédites, entre autres.

La famille est dirigée par Richard et son épouse, Marlène Rodriguez Mirandaavec qui il s’est marié en 1989 et à ce jour ils sont mariés. Ricky Montaner sera à côté de Stefi Roitmannavec qui il est sorti en janvier de cette année. Mau Montanter dira aussi présent en compagnie de sarah escobar, avec qui il a récemment eu son premier fils Apollon. Finalement Évaluer Montaner Oui Camille ils auront une participation spéciale, puisqu’ici ils attendaient encore Indigo.

Cette fabrication de Disney+ a été créé par la famille Montaner et Lex Borrero, produit par NTERTAIN Studios et avec la collaboration créative de l’équipe non scénarisée de Disney Branded Television. Borrero, Tommy Mottola et Ivanni Rodríguez sont les producteurs exécutifs avec Ricardo, Marlene, Mau et Ricky Montaner. Ils sont rejoints par Santiago Zapata et Chris Smith, qui sont également les showrunners et réalisateurs.

+Quand Los Montaner est-il diffusé sur Disney+ ?

Selon ce qui a été annoncé dans un communiqué officiel, la série Les Montaniers sera présenté en première sur la plateforme Disney + ce mercredi 9 novembre. Ce jour les 5 premiers épisodes sur les 10 au total seront disponibles, qui dureront entre 40 et 45 minutes. Dans le cas où vous souhaiteriez voir les chapitres au moment de leur première, nous vous indiquerons ici leur heure exacte en fonction du pays correspondant.

+ Première fois de Los Montaner sur Disney +

Mexique, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua : 02H00

Colombie, Pérou, Équateur, Panama : 03H00

Venezuela, Bolivie, République dominicaine, Porto Rico : 4H00 DU MATIN

Argentine, Chili, Uruguay, Paraguay et Brésil : 5:00 DU MATIN

Espagne: 09H00

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été diffusé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

