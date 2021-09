« Docteur miracle »: l’adieu émotionnel à Günes de la série

L’un des personnages les plus aimés de « Docteur miracle » ( » Mucize Doktor » dans sa langue d’origine) a dit au revoir à la série. Il s’agit de Günes, la jeune infirmière qui était dans le feuilleton turc du premier chapitre.

Le départ du personnage charismatique était lié à la situation financière critique que le Hôpital Berhayat parce qu’il a perdu un procès pour faute professionnelle et doit payer 2 millions de livres turques.

Face à cette situation difficile, la responsable des soins infirmiers Selvi (Bihter Özdemir) a reconnu qu’elle devait choisir l’un des membres de l’équipe pour quitter l’hôpital. Cependant, Günes a décidé de démissionner pour l’éviter d’avoir à prendre cette décision drastique et difficile.

Korhan Herduran, qui a joué le rôle de l’infirmière pendant plus d’un an, a partagé un message émouvant via son compte Instagram après son départ de la série.

LE MESSAGE ÉMOTIONNEL DE KORHAN HERDURAN, GUNES DANS « DOCTEUR MILAGRO »

La parution du chapitre qui marque le Adieu Günes de la série a été projeté le 14 janvier de cette année en Turquie, et c’est alors que l’acteur a publié ses mots d’adieu sur son compte Instagram avec une série de photographies où il est vu avec le reste de la distribution de la telenovela.

« Oui, d’une manière ou d’une autre, nous avons atteint la fin de l’aventure du ‘Docteur miracle’. Comme son nom l’indique, le projet a été témoin de miracles », pouvait-on lire au début du post Instagram.

Puis il ajouta : « Mes co-stars sont devenues mes amies. Nous voulions jouer ensemble et ensemble nous avons donné vie à l’hôpital Berhayat. Toute l’équipe derrière la caméra mérite une grande salve d’applaudissements. Je vous applaudis tous ».

Dans un autre paragraphe de son long message, l’acteur turc a remercié les fans de fiction. « Je voudrais exprimer ma gratitude à vous, notre public bien-aimé, qui nous a accueillis dans vos maisons. Nos jobs sont comme ça, parfois ils commencent et se terminent brusquement”.

« Je voudrais souligner les derniers mots de mes Günes : ‘Je le crois vraiment. Tout ira bien pour nous !’ Avec amour. Merci », a conclu le message de l’interprète.

En Argentine, l’épisode dans lequel Günes quitte l’hôpital Berhayat est le numéro 107 diffusé par le signal Telefe, tandis qu’en Turquie c’est l’épisode 45.

QUI EST KORHAN HERDURAN ?

Korhan herduran Il est né le 6 août 1988, a actuellement 33 ans et est originaire de la province d’Antalya, en Turquie. Il a fait ses débuts à la télévision dans la série « Aller à Üsküdar ». En 2013, il a participé au film « Association de mariage », réalisé par Selçuk Aydemir. Son interprétation de Günes dans le feuilleton turc « Docteur miracle » (2019-2021) lui a permis d’atteindre une renommée internationale.

COMMENT ET À QUELLE HEURE VOYEZ-VOUS « DOCTEUR MILAGRO » AU TÉLÉPHONE ?

Le feuilleton turc « Docteur Milagro », également connu sous le nom de « Mucize Doktor », est diffusé du lundi au vendredi à 21h15 via le signal Telefe, en Argentine.

Les téléspectateurs peuvent également revoir ou rattraper tous les chapitres complets créés sur Telefe via son site Web. Cependant, ce contenu n’est disponible que pour les utilisateurs en Argentine.