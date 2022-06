Les projections de test flash vont « extraordinairement bien », Ezra Miller ne sera pas refondu

Warner Bros. peut avoir un énorme succès sur les mains avec Le flash. Actuellement en post-production avec une sortie prévue pour l’été 2023, le film plongera directement dans le multivers du DCEU, ouvrant la porte à l’arrivée de personnages d’autres mondes de super-héros. Nous savons déjà que cela inclut Batman de Michael Keaton, ce qui signifie que pas moins de deux Bat-men apparaîtront dans le film alors que Ben Affleck revient également.

C’est clairement un film ambitieux, mais le premier mot est qu’il a été géré correctement. Par Variété, tests de criblages pour Le flash ont été « extraordinairement bien accueillis » par les téléspectateurs. C’est une mise à jour prometteuse pour Warner Bros., car les films se déroulant dans le DCEU n’ont pas toujours été bien accueillis par les cinéphiles à bras ouverts. De mauvaises critiques peuvent nuire au succès potentiel d’un film, et si cela était associé au comportement problématique de la vedette principale du film, Le flash aurait pu se diriger vers les théâtres avec un inconvénient majeur.

Ce n’est pas un secret que Ezra Miller, qui dirige le film en tant que speedster titulaire, a eu des problèmes avec la loi. Ces derniers mois, ils avaient été arrêtés à deux reprises à Hawaï. Ces arrestations ont également ramené à la lumière d’autres cas où Miller causait des problèmes, comme un incident capturé dans une vidéo virale qui semblait montrer Miller poussant une femme au sol. Miller n’a pas été inculpé au pénal dans cet incident, mais des fans ont demandé à ce que Miller soit refondu dans le film, peut-être avec Grant Gustin prenant le rôle.

Ezra Miller ne sera pas recasté dans The Flash

Images de Warner Bros.

Les dirigeants de Warner Bros. croisent probablement les doigts et espèrent que Miller pourra rester à l’écart des menottes jusqu’à la sortie du film. C’est parce que la refonte du rôle ne se produira tout simplement pas. L’idée qu’un acteur soit remplacé avant sa sortie n’est pas inconnue, Mads Mikkelsen remplaçant Johnny Depp dans Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledoreune autre production de Warner Bros., servant d’exemple récent.

Cependant, dans ce cas, Depp n’avait pas filmé beaucoup de scènes dans son rôle et il n’y avait pas grand-chose à refaire avec un nouvel acteur en place. Avec Le flash, Miller est simplement dans beaucoup trop de scènes pour lesquelles refondre le rôle signifierait essentiellement refaire le film entier à partir de zéro. Il serait extrêmement coûteux de s’engager dans cette voie, alors le studio continuera avec Miller en place sans aucune tentative de refonte de la pièce.

The Flash est réalisé par Andy Muschietti et écrit par Christina Hodson avec une histoire de John Francis Daley, Jonathan Goldstein et Joby Harold. Avec Miller, le film met en vedette Michael Keaton, Ron Livingston, Kiersey Clemons, Michael Shannon, Antje Traue, Sasha Calle et Ben Affleck. Compte tenu de la nature du multivers, il y aura probablement de nombreuses autres grandes surprises qui seront dévoilées lors de la sortie en salles.

Warner Bros sortira Le flash dans les salles de cinéma le 23 juin 2023.