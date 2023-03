5 séries NETFLIX similaires à HASTA EL CIELO à ne pas manquer

Netflix

Jusqu’au ciel C’est l’une des dernières productions Netflix et, malgré le fait que sa deuxième saison n’ait pas été confirmée, il y a 5 séries similaires à ne pas manquer. Connaissez-les.

©NetflixJusqu’au ciel

Le 17 mars dernier, une production espagnole est redevenue un succès sur Netflix. Il s’agit de Jusqu’au ciel, qui est venu au géant du streaming avec sa première saison et a captivé le public grâce à son intrigue captivante. Pleine de drame, d’action et de mystère, cette bande dessinée est actuellement l’une des plus regardées au monde.

C’est pourquoi de nombreux fans attendent déjà l’arrivée d’une deuxième saison de Jusqu’au ciel. Cependant, pour le moment, un renouvellement n’a pas été confirmé, mais pour ne pas le manquer, Netflix a un contenu similaire.. Rencontrez ces cinq séries similaires que vous allez adorer.

5 séries similaires à Hasta el Cielo à voir sur Netflix :

5. Intermédiaire :

Protagonisée par José Coronado et Nona Sobocette production fait également partie du catalogue espagnol de Netflix. entrevias est une série de deux saisons dans lesquelles le trafic de drogue fait partie de l’intrigue principale.

Synopsis: Lorsque sa petite-fille adolescente est victime des trafiquants de drogue qui contrôlent le quartier, un ancien combattant blasé décide de prendre les choses en main.

Bande annonce officielle:

4. Triade :

Pleine de mystère, de drame et de suspense, cette histoire met en vedette Maite Perroni et est l’une des plus récentes sur Netflix. Il a une saison de huit épisodes, du moins pour le moment.

Synopsis: Une inconnue sur le toit d’un élégant immeuble de Polanco tient en otage un psychiatre de renom sous la menace d’une arme. Un tireur d’élite de la police tire depuis un site voisin et met fin à la vie de l’agresseur. En charge de l’affaire est Becca Fuentes, une experte médico-légale qui découvre que la femme décédée lui ressemble. Becca lance une enquête personnelle et secrète dans laquelle elle découvre quelque chose d’encore plus surprenant : il y a une troisième femme qui lui ressemble également. Les deux sœurs identiques plongent dans leur propre passé et celui de leur sœur pour révéler tous les secrets et la véritable histoire.

Bande annonce officielle:

3. Vivre sans autorisation :

Comme entreviascette bande a aussi pour protagoniste José Coronado. C’est une histoire dans laquelle la drogue et le commerce illégal, comme dans Jusqu’au cielIls sont l’intrigue principale.

Synopsis: Il a construit une entreprise respectable en plus du trafic de drogue, mais la maladie d’Alzheimer est venue soudainement précipiter sa retraite. La guerre de succession est sur le point de commencer.

Bande annonce officielle:

2. Victime numéro huit :

Avec huit épisodes et une seule saison, cette histoire est pleine de drame et d’action avec un suspense captivant. Il est également originaire d’Espagne.

Synopsis: Un attentat terroriste à Bilbao tue sept personnes et détruit la vie du principal suspect et de son entourage. Tout le monde est à l’affût.

Bande annonce officielle:

1. Le professeur et la musique bleue :

Comme Jusqu’au ciel, cette série est arrivée sur Netflix le 17 mars et a attiré la même attention en raison de son intrigue intense. D’origine grecque, cette production d’une saison fait partie des tendances.

Synopsis: Un musicien voyage pour organiser un festival sur une île paradisiaque où il rencontre un amour inattendu et s’implique dans les problèmes des autres.

Bande annonce officielle:

