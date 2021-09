La série HBO Max avec les protagonistes d’El Marginal

Une production latino-américaine atteindra HBO Max à la fin de ce mois : il s’appellera Entre hommes et sera disponible à partir de 26 septembre sur la plateforme de streaming. Mais il a une particularité qui en fera sûrement un vrai succès. Et est-ce leur Protagonistes sont les mêmes que la série à succès Le marginal, maintenant aussi dans le catalogue de Netflix. Un pari qui mêle crime, drame et genre policier.







Entre hommes Il est dirigé par Pablo Fendrik, qui a également été scénariste pour les quatre épisodes qui composent la mini-série avec Majeur allemand, auteur du roman homonyme. Ses enregistrements ont eu lieu en Buenos Aires en 2019 et son synopsis officiel se lit comme suit : « Une orgie enregistrée sur une cassette VHS déclenche une vague de mort, de destruction et de folie parmi des criminels et des policiers tout aussi corrompus”.

Ceux qui seront chargés de donner vie aux protagonistes seront Gabriel « Puma » Goity (Alberto Garmendia), Diego Vélasquez (Sergio Almada), Nicolas Furtado (« Mouche »), Diego Crémonesi (« El Zurdo ») et Claudio Rissi (« El Tucumano » Cortez). Pour les trois derniers d’entre eux, cette série fonctionne comme une réunion : en Le marginalIls ont joué respectivement Juan Pablo Borges (« Diosito »), Quique (« El Cuis) et Mario Borges.

Entre Hombres met en vedette les acteurs d’El Marginal (HBO Max).



Le reste du casting est complété par Norman Briski, Luis Machín, César Troncoso, Peto Menahem, Roly Serrano, Guillermo Arengo et Pompeyo Audivert. De même, Alan Daicz, Braian Rosales, Lautaro Bettolini et Ignacio Toselli participeront aux seconds rôles. Pleine d’humour acide, la série a eu sa présentation officielle dans le Festival international de Berlin en mars de cette année et enfin ce mois-ci, il atteindra à la fois la plate-forme et la chaîne câblée HBO.

Si vous avez déjà vu la bande-annonce, vous avez sûrement remarqué qu’elle se déroule en Argentine en 1996, où la division sociale était le protagoniste de l’époque. Situé dans la partie sud de la zone métropolitaine de Buenos Aires, l’histoire commence par une fête au cours de laquelle un sénateur est assassiné. L’intégralité de la séquence est enregistrée sur vidéo impliquant les invités, dont les protagonistes doivent chercher la cassette pour effacer les preuves.