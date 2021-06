Lolo Roho de Guerreros 2021: qui est-il et photos Instagram

À travers de Télévision, le Mexique a choisi de créer l’une des compétitions de réalité les plus célèbres du pays, et le succès de sa première a été tel que cette année, ils ont choisi de faire une deuxième saison avec « Guerriers 2021″, où l’équipe Cobras et Leones s’affrontera dans une série de défis pour devenir le groupe gagnant.

La chaîne de télévision a confirmé qu’à 20:00 heures de la nuit par le Canal 5 Le premier épisode de cette saison sera diffusé. Il aura 49 épisodes environ deux heures et se déroulera du lundi au jeudi en prime time, avec de nouveaux défis et aventures pour les deux équipes.

D’un autre côté, une chose qui n’a pas changé, ce sont les présentateurs. Tellement de Tania Rincón Quoi Mauricio Barcelata Ils réorienteront le programme en soutenant chacun une équipe différente. Tandis que le premier fera tout pour allumer les flammes du Cobras, Mauricio cherchera la victoire du les Lions à tout prix.

Et s’ils étaient nouveaux, ce seront leurs concurrents, qui mercredi dernier ont confirmé certains noms tels que José Rodriguez, Raquel Becker Oui Lolo roho. Cette dernière a fait une grande impression sur les fans avec sa performance, alors nous vous disons ici tout ce que l’on sait sur cette candidate.

QUI EST LOLO ROHO DE « GUERREROS 2021 ″ ?

Bien que peut-être beaucoup le savent déjà, Lolo roho Ce n’est pas le vrai nom de cet athlète. Son vrai nom est Karen Juárez Martínez, une danseuse de hip hop qui a passé de nombreuses années à pratiquer son art avec le équipage Soupes aux œufs de Tijuana, participant à leurs projets comme l’un de ses membres.

Cela a changé lorsque l’équipe a été appelée au casting de l’émission « Défiez quatre éléments», Une autre émission de téléréalité très célèbre dans Mexique qui a été produit en partie par le Agence de Casting Barbarella. En fait c’était pareil Barbarella castro qui a vu le talent des garçons et les a invités au casting. Lolo roho elle était la seule qui a été sélectionnée et a pu assister au programme.

Elle a figuré dans le épisode 14 appelé « Nouveaux challengers”, Où il a commencé à concourir dans l’équipe Rose comme une Serveuse Et bien que son équipe n’ait pas bien performé dans l’émission, elle était la challenger qui est allée le plus loin dans la saison, restant avec lui. poste 7 de l’ensemble de l’événement.

Lors de leur participation, les fans ont découvert que Karen il a une grande discipline et précision dans tout ce qu’il fait, trouvant le meilleur moyen de surmonter les défis qui lui ont été présentés sur le petit écran. C’est pourquoi elle a été appelée dans l’équipe Lions dirigée par Nicole Porcella.

Lolo roho Elle est également connue sur les réseaux sociaux pour être très active et répondre à ses fans, ainsi qu’être une personne très humble et sincère avec tout ce qu’elle fait. Il a environ 17 mille fans au Instagram et a créé son propre blog vidéo sur YouTube où il partage également quelques danses avec ses équipage.

Aujourd’hui, elle continue de publier concernant « Guerriers 2021″ Et les fans attendent beaucoup d’elle dans la compétition. Dans l’une de ses dernières photos, il a commenté que «quand tu coinces un lion, il ne s’échappe pas, bats toi», prédisant qu’il ne lâchera pour rien au monde pour voir le les Lions être les champions de l’émission.

LOLO ROHO PHOTOS SUR INSTAGRAM

Lolo Roho sur son compte Instagram (Photo: Instagram)

