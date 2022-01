La série Clash of the Titans Godzilla annoncée sur Apple TV+

Le succès MonstreVerse par Legendary Pictures continue de croître : comme le studio l’a maintenant annoncé, c’est fini après les premiers films godzilla et King Kong Pas encore fini. Maintenant, les responsables ont donné un aperçu de l’avenir de la série Godzilla et nous réservent une surprise : ça ne va pas (pour le moment) continuer comme ça dans les cinémas. Au lieu de cela est un première série live action pour le service de streaming AppleTV+ annoncé. En même temps c’est déjà un Série animée King Kong pour Netflix en cours.

La série Godzilla ramène plus de titans

La nouvelle série Godzilla n’a pas encore reçu de titre spécifique, mais elle a déjà été annoncée premiers détails de l’histoire connu : l’action continue directement au premier film de Godzilla à partir de 2014 et se déroule après le combat de Godzilla contre les Titans. San Francisco est en ruines et le monde entier a vu que des monstres géants comme Godzilla sont réels. Au centre de l’histoire se trouve une famille qui, après le choc des monstres, découvre qu’il y a de nombreux secrets dans leur passé, y compris un lien avec la mystérieuse organisation monarque là qui s’occupe de la recherche des titans.

La nouvelle série « Godzilla » pour Apple TV+ est développée par le showrunner Chris Black (« Mad Men ») et l’auteur de bandes dessinées Matt Fraction (« Hawkeye ») pour le service de streaming Apple TV+. Le légendaire japonais Studio de cinéma Toho est également très impliqué dans la mise en place de la série américaine de Legendary Pictures et Apple Studios avec les producteurs Hiro Matsuoka et Takemasa Arita. Après tout, les premiers films de Godzilla ont été tournés ici au début des années 1950, le début d’une longue série de films et d’une franchise à part entière avec une large base de fans.

Série animée King Kong en préparation pour Netflix en même temps

Au début de l’année dernière, il y avait déjà un première série animée annoncé pour Netflix détenant le titre Île du Crâne porte et est situé dans la même franchise. Mais au lieu de Godzilla, il est écrit ici King Kong sur son île éponyme au centre, d’après le film du même nom.

La série est développée par Créateurs de Castlevania avec le studio Powerhouse Animation. Il est produit par les showrunners Brian Duffield et Jacob Robinson. On ne sait pas encore quand la série commencera sur le service de streaming.

Un nouveau film Godzilla prévu ?

la série de films à succès a débuté avec le premier long métrage « Godzilla » du réalisateur Gareth Edwards en 2014, suivi des autres longs métrages « Kong : Skull Island », « Godzilla 2 » et « Godzilla vs. Kong ». Malgré des reports massifs au cours de l’année Corona 2021, le film de cinéma le plus récemment projeté a rapporté à lui seul plus de 467 millions de dollars dans le monde. Au total, la série de films hollywoodiens a rapporté plus de deux milliards de dollars américains au box-office mondial.

Pendant ce temps, les fans se demandent à juste titre quand les titans légendaires continueront dans les salles. Le studio de cinéma n’a encore rien confirmé de concret. Mais la rumeur veut qu’un Film sur le fils de Godzilla prochain dans la ligne.