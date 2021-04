Twitter en panne, impossible d’accéder au réseau social

Depuis plusieurs heures, de nombreux utilisateurs de Twitter signalent d’importants problèmes de connexion au réseau social de micro-blogging, actuellement inaccessible à la fois sur PC et sur mobile. Le site Web de DownDetector rend également compte des problèmes de connexion au portail nombreux rapports par les abonnés à la plate-forme à la fois pendant la nuit et dans ces minutes. Pour le moment, aucune communication officielle n’est arrivée des techniciens des réseaux sociaux. Il semble que les problèmes soient présents à la fois au sein de l’application mobile et sur le site Web et il semble que tous les utilisateurs aient été affectés par cette situation.

Il s’agit donc probablement d’erreurs momentanées dues à la maintenance du serveur qui peuvent temporairement limiter les fonctions du réseau social, au point d’en empêcher totalement l’accès. Selon les posts publiés sur Facebook (et les reportages sur les portails qui les collectent) au cours des dernières minutes, le problème semble caractériser à la fois l’Italien et international. Le portail – au moins pour la version de bureau – affiche l’écran d’erreur classique où vous pouvez lire un neutre: « Erreur. Un problème est survenu, mais ne vous inquiétez pas car ce n’est pas de votre faute. Réessayons ».

Les applications tierces, telles que Tweetdeck ou Hootsuite, semblent également avoir été affectées par le problème et ne permettent pas l’accès au réseau social. La société n’a pas encore reçu de communications officielles, autres que le signalement de problèmes dans la page de support. L’entreprise est consciente des problèmes et travaille pour les résoudre. En attendant, tous les utilisateurs du réseau social, qui n’ont actuellement pas la possibilité d’accéder à leur compte personnel, n’ont qu’à se rendre sur d’autres réseaux sociaux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂