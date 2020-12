Loki expliquera-t-il le cas mystérieux du pirate de l’air DB Cooper?

Alors que la bande-annonce de Loki, plus ou moins, ont confirmé ce que nous savions déjà – que les événements Avengers: Fin de partie a abouti à plusieurs chronologies alternatives, il faudra étonnamment également tenter de résoudre une autre énigme renommée. Mais celui-ci est une énigme plutôt réelle – le seul cas non résolu de piraterie aérienne de l’histoire des États-Unis qui s’est produit en 1971, mené par un seul homme, DB Cooper, qui a mystérieusement disparu en vol pendant le braquage. Et selon la bande-annonce récemment publiée de Loki, la réponse à ce puzzle est le Dieu du mal lui-même.

Au cas où, le paragraphe ci-dessus induisait un important « Whaaat? » lacé par la surprise car vous avez peut-être manqué la connexion, alors notre conseil serait de revoir la bande-annonce. Et s’il s’agissait plutôt d’une exclamation confuse, faites défiler vers le bas pour une brève introduction à l’infâme DB Cooper – un véritable mystère qui a engendré une chasse à l’homme excessive et une enquête généralisée du FBI pendant 45 ans et continue d’être un puzzle fascinant pour générations, que l’on soit fan de crime ou non.

Qui est DB Cooper?

Le 24 novembre 1971, un homme se faisant appeler Dan Cooper, monta à bord du vol 305 de Northwest Orient Airlines pour un court trajet de Portland à Seattle. Mais à mi-chemin du vol, il a tranquillement fait savoir à un agent de bord qu’il avait une bombe dans sa mallette noire et a détourné l’avion. En échange du retour en toute sécurité des passagers et des membres d’équipage de l’avion, il a exigé 200 000 € et quelques parachutes.

Lorsque les autorités ont réussi à collecter la rançon conformément à la demande de Cooper, il a obligé le pilote à faire atterrir l’avion à l’aéroport de Seattle-Tacoma et a autorisé les passagers, ainsi que deux agents de bord, à débarquer. Après avoir obtenu ce qu’il exigeait et que l’avion ait été ravitaillé, il a demandé au pilote de décoller à nouveau, avec un cap sud-est vers Mexico.

Il a obligé tous les membres d’équipage à se barricader dans le cockpit, puis a sauté de l’avion. Mais les cinq avions, dont deux avions de combat, qui suivaient discrètement l’avion ne l’ont jamais vu sauter ni détecté aucun autre avion dans les environs qu’il aurait pu aider dans sa fuite rapide. Ainsi, la plus grande question qui est restée jusqu’à ce jour est de savoir comment a-t-il réussi à disparaître littéralement dans les airs et où est-il.

Les numéros de série sur les factures données à Cooper comme argent de rançon ont été partagés par le FBI avec des entreprises qui effectuent de grosses transactions en espèces, comme des hippodromes, des casinos, des banques, etc. l’argent.

En 1980, trois paquets de la rançon ont été découverts dans les berges sablonneuses du fleuve Columbia. Même si le FBI avait des doutes persistants sur le fait que Cooper n’a pas survécu à son saut mal calculé dans l’obscurité orageuse et nuageuse cette nuit-là, la découverte a suscité de nouvelles spéculations selon lesquelles il a peut-être réussi à atterrir en toute sécurité. Il a été théorisé qu’il avait peut-être perdu l’argent découvert au cours de son voyage en vol ou aurait pu jeter le montant total dans la rivière après avoir réalisé que, comme le FBI a les numéros de série de la facture, il ne pourra jamais l’utiliser. Mais la plus grande partie de l’argent de la rançon n’a pas été trouvée à ce jour et aucune trace de Cooper, ou quel que soit son vrai nom, n’a été retrouvée.

Bien que le FBI ait clos l’affaire non résolue en 2016, cela continue d’être une sensation qui s’est ramifiée dans de multiples théories du complot et est un favori dans les représentations de la culture pop, à savoir le documentaire HBO Max récemment publié. Le mystère de DB Cooper.

Comment le cas est-il lié à Loki?

Vous voyez, dans cette chronologie alternative, Loki ne s’est jamais réformé comme il l’a fait dans la réalité originale. Il n’a jamais été appréhendé par les Avengers et ramené à Asgard. Dans leurs tentatives pour obtenir toutes les Infinity Stones, les Avengers ont sans le savoir laissé Loki mettre la main sur le Tesseract, après quoi il n’a pas perdu de temps pour s’échapper. Selon l’apparence de la bande-annonce de Loki pour la série Disney +, dans la chronologie alternative, il a continué à semer le chaos avec ses projets notoires et a également maintenu ses plans pour se venger de son frère Thor.

Dans la seconde moitié de la bande-annonce, nous voyons un aperçu d’un avion Boeing vide avec Loki assis à l’intérieur avec un sourire suffisant sur son visage. Ce qui nous laisse entendre dès le départ que la série ajoute le cas réel de DB Cooper à son histoire, c’est l’apparition du prince asgardien lui-même. Il a les mêmes cheveux lisses au dos, les nuances noires avec sa tenue de costume tout noir et surtout la pince à cravate en nacre portée par Cooper, les quelques preuves que le FBI avait liées au mystérieux pirate de l’air.

Il y a aussi une brève scène où deux personnages isolés sont vus, à travers l’avion de la fenêtre qui est garé sur une piste, tenant un sac tout en étant flanqué de voitures de police devant eux. Ce sac contient manifestement le montant de la rançon de 200 000 € et les parachutes.

Une fois que l’avion est à nouveau en vol, Loki prend la plongée en plein air très controversée, avec des plans néfastes sur la façon d’utiliser sa nouvelle richesse pour faire des ravages sur son frère. Mais alors qu’il fait son voyage victorieux vers le sol, après avoir réussi à duper les humains qu’il déteste tant, Bifrost (probablement utilisé par Heimdall) le chasse soudainement, laissant derrière lui quelques notes flottant dans les airs. C’est la manière de Marvel de répondre au fait que Cooper n’a jamais été détecté par les avions et aussi probablement une explication des factures trouvées dans la rivière des années après le détournement.

Eh bien, au moins dans la version fictive du braquage, nous saurons ce qui est arrivé à l’insaisissable DB Cooper. Si nous n’étions pas déjà sur nos gardes pour la série Disney + Loki, nous y sommes tellement maintenant! Vous pouvez consulter la bande-annonce de la série Disney +, Loki, ici.

Sujets: Loki, Disney Plus, Streaming