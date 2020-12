Frank Sinatra: une critique de ses meilleurs films

En mentionnant le nom de Frank SinatraIl est inévitable de penser à sa facette de chanteur, étant l’un des artistes américains qui, pendant plus de 50 ans, continue de rester dans les mémoires comme l’une des voix les plus reconnaissables de l’industrie, étant l’image crachée du «big band» comme variante musicale.

Sinatra laisserait au monde un héritage qui marque un avant et un après dans les performances vocales masculines, avec un répertoire qui s’étend à plus de 1300 chansons, étant le premier chanteur à mettre en œuvre les moyens d’amplifier le son afin qu’il atteigne les oreilles de votre public.

Quiconque s’est intéressé à sa carrière aura rencontré certains de ses emplois d’acteur, qu’il a exécutés de manière exceptionnelle. Son refus de répéter et de répéter des séquences pendant des heures donnerait à ses performances un sentiment d’intensité et d’émotion rarement vu à l’écran.

Nous célébrons l’anniversaire de sa naissance avec une sélection de certaines de ses meilleures performances sur grand écran.

1.- Ancres Aweigh (1945)

Sinatra démontrerait réaliser une complicité artistique incomparable aux côtés du légendaire acteur et danseur Gene Kelly. La bande musicale en vedette Sinatra comme un marin sympathique et ingénieux, bien qu’un peu timide, devant son compagnon d’errance dans la ville de Les anges. Considéré par beaucoup comme l’une des meilleures paires de bandes dessinées de l’histoire du cinéma.

2.- D’ici à l’éternité (1951)

Sinatra proposerait de jouer le personnage de ce film après avoir vu qu’à l’époque, il ne pouvait pas être pris au sérieux en tant qu’acteur, car bien qu’il soit le chanteur le plus titré à l’époque et après plusieurs productions (presque entièrement musicales) ), le public ne pouvait pas le percevoir sérieusement.

L’artiste a réussi à impressionner les producteurs lors de ses auditions, réussissant à livrer une performance émouvante dans ce drame de guerre, qui en 2002 fera partie de la « Bibliothèque du Congrès des États-Unis » pour son énorme valeur culturelle.

3.-Soudain (1954)

Bande dans laquelle il a partagé des crédits avec Portes de Nancy, Sterling Hayden et James Gleason, jouant un meurtrier cruel qui a tenté de mettre fin à la vie du président de la États Unis avec deux complices. Un thriller fascinant à petit budget dans lequel Sinatra il montrerait son talent dans des rôles sérieux.

4.- L’Homme au bras d’or (1955)

Bande qui attaquerait le puritanisme le plus dur de la société de l’époque, en raison de son thème « audacieux ». Le film raconte l’histoire d’un héroïnomane qui, après avoir été libéré de prison, cherche le meilleur moyen de corriger sa vie. Un autre des grands héritages histrioniques de la vie de Sinatra.

5.-Certains sont venus en courant (1958)

Inutile de dire qu’à ce stade de sa carrière, Sinatra il serait déjà reconnu comme un acteur consacré. Dans ce mélodrame aux côtés de Dean Martin et Shirley MacLaine, est en charge d’interpréter un écrivain échoué avec une personnalité cynique et avec des problèmes d’alcool, en plus d’être un vétéran de la guerre.

Accompagné d’une prostituée, il retourne dans sa ville natale se trouvant dans le besoin de se confronter à son passé, établissant une relation amicale avec une alcoolique et une femme de province.