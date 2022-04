Star Wars Celebration 2022 aura lieu en mai : dates, invités et premiers temps forts du programme

Après la pandémie corona en cours, les organisateurs du projet Célébration Star Wars 2020 a mis des bâtons dans les roues, les fans peuvent enfin s’attendre à un peu de normalité : Le Célébration Star Wars 2022 se déroule comme prévu et promet des retrouvailles avec de nombreuses stars populaires et créateurs de la nouvelle série Obi Wan Kenobi, Andor et le Saison 3 Le Mandalorien de la galaxie lointaine, très lointaine.

Nous vous fournirons les premiers détails de ceux annoncés Faits saillants du programmeLequel invités de marque sont attendus sur place à Anaheim en Californie et sur lesquels Nouvelles et annonces du Guerres des étoiles-Univers que nous pouvons attendre avec impatience.

Quand a lieu la Star Wars Celebration 2022 ?

Lucasfilm a trouvé une date pour Star Wars Celebration 2022 : 26-29 mai 2022 des centaines de fans se retrouvent dans le Centre de congrès d’Anaheim à Anaheim, Californie voir leurs héros en direct. Après une si longue attente, les fans locaux peuvent s’attendre à de nombreuses nouvelles de la franchise. Si vous avez encore besoin de billets, dépêchez-vous.

Premiers temps forts du programme Star Wars Celebration 2022

Les fans de la franchise populaire peuvent à nouveau voir beaucoup de choses lors de l’événement organisé régulièrement Des nouveautés sur des films, des séries, des BD ou des jeux vidéo attendre. Après tout, il s’est passé beaucoup de choses dans l’univers « Star Wars » ces dernières années : alors qu’au cinéma les La saga Skywalker avec la dernière partie (Episode 9) – pour les fans plus ou moins satisfaisante – était terminée, Lucasfilm a annoncé une richesse nouvelles productions en série pour le service de streaming interne Disney+ à.

Le Mandalorian a été le premier, suivi de la série Boba Fett. Les autres séries annoncées « Obi-Wan Kenobi » et « Andor » sont déjà dans les starting-blocks, tout comme une troisième saison de « The Mandalorian ».

Star Wars Celebration s’ouvre avec une vitrine incontournable le jeudi 26 mai ! Les cinéastes d’action en direct de Lucasfilm seront rejoints par des invités spéciaux pour discuter des aventures de Star Wars à venir, notamment Obi-Wan Kenobi, Andor et The Mandalorian.

Bandes-annonces et plus pour Obi-Wan Kenobi, Andor et Mandalorian 3

Selon les premières rumeurs, les premières bandes-annonces et plus de détails sur les productions sont attendus lors de la Star Wars Celebration 2022. De nombreux représentants éminents des projets ont déjà confirmé leur engagement envers la convention des fans.

Par exemple, « Obi-Wan Kenobi » avec Ewan McGregor est présenté en avant-première sur Disney + quelques heures seulement après la célébration de Star Wars. Les fans participants sur place pourront peut-être voir les premiers épisodes en avant-première. De plus, une première bande-annonce pour « Andor » avec Diego Luna est attendue, ainsi qu’une avant-première des nouveaux épisodes de « The Mandalorian » à la fin de l’année.

La liste des invités de Star Wars Celebration 2022 s’allonge

Lucasfilm a récemment sorti le premiers invités de marque officiellement confirmé, qui fera les honneurs lors de l’événement de trois jours et répondra aux questions des fans. J’ai confirmé jusqu’à présent :

Giancarlo Esposito (Moff Gideon) de The Mandalorian

(Moff Gideon) de The Mandalorian Omid Abtahi (Dr Pershing) de The Mandalorian

(Dr Pershing) de The Mandalorian Chewbacca Acteur Joonas Suotamo de la saga Skywalker

de la saga Skywalker Anthony Daniels (C-3PO) de la saga Skywalker

(C-3PO) de la saga Skywalker Ian McDiarmid (Empereur Palpatine) de la saga Skywalker

(Empereur Palpatine) de la saga Skywalker Ashley Eckstein (« Ahsoka Tano », « La guerre des clones »)

(« Ahsoka Tano », « La guerre des clones ») Carey Jones (Krrsantan) du Livre de Boba Fett

(Krrsantan) du Livre de Boba Fett Boba Fett doublage Daniel Logan de Star Wars : L’Attaque des Clones et Star Wars : La Guerre des Clones.

Autres promesses faites : Margo Apostolos (Ewok Tokkat de Star Wars : Le Retour du Jedi), Jet Lucas (Zett Jukassa de L’Attaque des Clones et Le Retour du Jedi), Orli Shoshan (Shaak Ti de la trilogie préquelle), Kevin Thompson (Ewok Chubbray des films Star Wars) et Tim Rose (Maître des marionnettes de l’amiral Ackbar).

Du domaine de l’impression, les auteurs de Star Wars : La Haute République avec Claudia Gray, Justina Ireland, Daniel José Older, Cavan Scott et Charles Soule ont confirmé leur participation pour discuter des nombreuses publications avec les fans sur les panneaux individuels.

