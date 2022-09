The Iron Claw: Jeremy Allen White rejoint Zac Efron dans le film Pro Wrestling d’A24

Le casting des A24 La griffe de fer a obtenu un autre grand nom pour l’un de ses prospects. Après avoir annoncé que Zac Efron jouerait dans le film, il a maintenant été révélé que Jérémy Allen White (Éhonté, L’ours) a également rejoint le casting. Le film est basé sur l’histoire réelle de la célèbre famille Von Erich de la lutte professionnelle, dont la plupart ont connu des fins prématurées et tragiques au sommet de leur renommée.





Par date limite, White jouera le rôle principal de Kerry Von Erich, l’un des six frères qui ont concouru en tant que lutteur professionnel sous la tutelle de leur père, Fritz Von Erich. Les fans classiques de la WWE se souviennent peut-être de Kerry pour avoir joué dans l’entreprise en tant que Texas Tornado avant de mourir par suicide en 1993 à l’âge de 33 ans. t mourir en bas âge, tandis que Harris Dickinson (Où les Crawdads chantent) incarnera également David Von Erich, décédé mystérieusement en 1984 alors qu’il n’avait que 25 ans.

Sean Durkins (Le nid) écrit et réalise La griffe de fer. A24 produira le film avec Tessa Ross, Derrin Schlesinger et Harrison Huffman. House Productions développe le projet avec le soutien d’Access Entertainment et de BBC Films.

White est très connu pour son rôle de Lip dans la série à succès Éhonté qui a duré 11 saisons sur Showtime. Plus récemment, il a impressionné les critiques avec son rôle principal dans la série Hulu L’ours. Ces dernières années, l’acteur a également été vu dans des films comme La Location, Vienne et les Fanomeset Le gâteau d’anniversaire.





Les Von Erich sont l’une des familles les plus remarquables de l’histoire de la lutte professionnelle

Fritz Von Erich, le patriarche de la famille, avait perdu cinq de ses six fils au moment de sa mort en 1997 à l’âge de 68 ans. Son premier fils, Jack Jr., était décédé en 1959 alors qu’il n’avait que six ans quand il était électrocuté dans un accident anormal. Plus tard, ses cinq autres fils le rejoindront dans le monde de la lutte professionnelle, acquérant une grande renommée au Texas et au-delà. Ils sont souvent évoqués lorsqu’ils discutent des familles les plus connues de la lutte professionnelle après leur succès dans l’entreprise dans les années 1980 et au début des années 90.

Malheureusement, la plupart des frères et sœurs Von Erich décéderaient également au plus fort de leur renommée de lutte professionnelle. David, 25 ans, est décédé en 1984 d’une entérite nommée comme cause de sa mort. Cela a été suivi par Mike, 23 ans, mourant d’une surdose intentionnelle en 1987, Chris, 21 ans, mourant d’une blessure par balle auto-infligée en 1991, et Kerry, 33 ans, mourant également d’un coup de feu auto-infligé. blessé en 1993. David Von Erich, le seul frère survivant, est toujours en vie à ce jour, avec ses fils Marshall et Ross Von Erich jouant en équipe dans le circuit de lutte professionnelle indépendante pour maintenir l’héritage Von Erich.

La griffe de fer n’a pas encore de date de sortie fixée par A24.