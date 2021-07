Loki classique et son lien avec les Walkyries !

Pendant les derniers instants de l’épisode 5 de la série Disney+, Loki et Sylvie ils essaient de jeter un sort sur Alioth, la « tempête vivante qui consomme de la matière et de l’énergie ». Ensuite, ils reçoivent une aide inattendue. Loki classique utilise son pouvoir pour créer une illusion de toute la ville de Asgard et ainsi distraire le monstre. Le caractère de Richard E. Grant trouver votre « objectif glorieux ».

La musique qui joue quand Loki classique accomplit son acte final est un arrangement de « Le Ryde des Walkyries »de Richard Wagner. Le drame de la pièce se connecte bien avec les derniers moments du personnage de Grant et son sacrifice. Dans l’opéra original, la musique met en évidence le moment où Valkyrie préparez vos compagnons tombés au combat lors de leur voyage vers le Valhalla.

La connexion musicale entre Classic Loki et les Walkyries







Il y a plus de connexions entre les Walkyries et la série de Disney+. L’événement de connexion qui a conduit à la TVA capturer Sylvie quand elle était petite, mais elle jouait avec un jouet Valkyrie quand elle a été kidnappée par Ravonne. Existe-t-il une relation cachée entre la variante féminine de Loki et les guerriers asgardiens ?

Il convient également de noter la possibilité que la série établisse des éléments pour Thor : Amour et Tonnerre. Le personnage Valkyrie, de Tessa Thompson, est la reine actuelle de Asgard et l’actrice a plaisanté sur la possibilité d’une histoire LGBTQ + et sur le fait que son personnage cherche une reine. Ou est-il temps de reconstruire à Valkyries qui ont été tués par Héla?

D’autre part, il existe une interprétation finale de la « Pistes musicales » du spectacle. Nathalie Holt, le compositeur du spectacle, a admis que Wagner ce fut une grande influence sur son travail. Oui « La chevauchée des Walkyries » est l’œuvre la plus importante du compositeur, « Chœur de mariée » il suit en popularité. Le mariage vient-il entre Loki et Sylvie?

