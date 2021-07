Les fans de Rick et Morty sont restés choqués après l’épisode « traumatique »

Le nouvel épisode a été créé le 11 juillet aux États-Unis et le 12 juillet au Royaume-Uni et s’intitulait « Rickdependance Spray ».

Un utilisateur a déclaré: « Alors, euh, qui va assumer ses actions et revendiquer la responsabilité de l’épisode 4 de la saison 5 de Rick et Morty? »

« C’était juste dégoûtant. La seule chose qui m’a fait penser, oh c’est drôle, c’est quand le président a dit que c’était l’Amérique et que c’était un cycle électoral. Je déteste ça. »

Plus tôt cette année, Rick et Morty le producteur Scott Marder, l’écrivain Dan Harmon et Spencer Grammer – la voix de Summer – se sont entretenus avec 45secondes.fr lors d’une interview en table ronde et ont été interrogés sur la possibilité d’un long métrage Rick et Morty film.