Andrew Garfield se confie enfin sur son avenir en tant que Spider-Man : est-il de retour ?

Andrew Garfield est dans un grand moment professionnel et les fans de l’univers cinématographique Marvel veulent le revoir en tant que Spider-Man. Revenu?

©IMDBAndrew Garfield dans le rôle de Spider-Man

Spider-Man : Pas de retour à la maison est déjà passé par le cinéma et nous a laissé l’une des scènes les plus épiques de l’histoire du septième art : Le SpiderVerse! La réunion à l’écran des trois Spidey en direct. De cette manière,Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield Ils ont remplacé Peter Parker et ont séduit le public du monde entier avec des séquences d’action incroyables et des moments chargés d’émotion.

En ce sens, le fandom prétend Andrew Garfield pour son retour pour un troisième versement de L’incroyable homme-araignéeet complète ainsi une trilogie qui a tourné court une fois que les dirigeants de merveille a décidé que le wall-crawler du MCU est un autre acteur, dans ce cas, Tom Holland.

Andrew Garfield redevient Spider-Man ?

La vérité est que la version du héros joué par Andrew Garfield avait un rôle important dans Pas de retour à la maisonoù il a sauvé MJ (Zendaya) d’une mort certaine dans une séquence très similaire à celle qui a mis fin à la vie de sa petite amie Gwen Stacy (Emma Stone) dans la deuxième entrée des films mettant en vedette le nominé aux Oscars pour Tic, tic, boum !

Maintenant et dans le Prix ​​SAG 2022, Variété eu l’occasion de s’entretenir avec l’interprète et de l’interroger sur son éventuel retour pour une troisième tranche de L’incroyable homme-araignée. Qu’a t’il dit Andrew Garfield? « Non, ce n’est pas dans mes projets. Ils vont me traiter de menteur toute ma vie, parce que c’est comme l’histoire de Pedrito et du loup… Voici le loup »a répondu l’acteur avec humour.

Ce qui est certain, c’est que Andrew Garfield est considéré « plus haute » pour continuer à donner vie à Peter Parker sur grand écran : « Je suis trop vieux, mais ils m’ont demandé pour cette occasion et c’était une bonne chose »a sincèrement remarqué l’acteur qui était content pour son personnage quand « son Spidey » a eu la chance de sauver MJ et ainsi de boucler la boucle avec ce qui s’est passé dans le passé avec Gwen Stacy dans L’incroyable Spider-Man 2.

