Littlemouth: Sci-Fi Mystery obtient un casting étoilé comprenant Dennis Quaid, Isabelle Fuhrman

Le casting de Petite boucheun mystère de science-fiction, a été annoncé. Isabelle Führman et Dennis Quaid joueront les rôles principaux, rejoints par David Thewlis, Josh Hutcherson et Kiera Allen. Jonathan Sobol a écrit et réalisé le film. Nicholas Tabarrok produit aux côtés de William G. Santor et Doug Murray, ce dernier travaillant pour Productivity Media. Radiant Films de Mimi Steinbauer s’occupera des droits de distribution internationaux.

Fuhrman est apparu récemment dans le film original de Shudder La dernière chose que Mary a vue. Son rôle d’évasion était dans le film d’horreur psychologique Orphelinqu’elle reprendra dans la prochaine préquelle Orphelin : premier meurtre. Petite bouche sera la première fois qu’elle travaillera aux côtés de Hutcherson depuis le premier Jeux de la faim film.

Les crédits de films récents de Quaid incluent Underdog américain, Midway, et Le voyage d’un chienaux côtés de séries telles que Prime’s Goliath et ceux de Netflix Joyeux heureux quoi qu’il en soit. Entre autres choses, il apparaîtra également bientôt dans le drame de baseball de Jeff Celentano La collinele film d’animation Disney Stange World et deux drames de Sam McNamara, qui sont Reagan et Sur une aile et une prière.

Thewlis a fait des apparitions dans les deux Harry Potter et Univers étendu DC franchisés. En plus de cela, il est également apparu dans la saison 3 de l’émission d’anthologie FX Fargo et sur la série animée Netflix Original Grande Bouche. Certains de ses prochains films seront Enola Holmes 2 et Avatar 3.

Hutcherson est surtout connu pour apparaître dans les quatre Jeux de la faim films. Il a également joué dans des films tels que L’artiste du désastre, voyage au centre de la terre, coups de pied et criset Les enfants vont bien. Dans le rôle principal, Hutcherson a également récemment joué dans la série Hulu Futur homme. Un de ses prochains films est le thriller de science-fiction 57 secondes avec Morgan Freeman.

Allen est surtout connu pour avoir joué dans le thriller Hulu Courir aux côtés de Sarah Paulson, qui était aussi son premier long métrage. Selon IMDb, elle est devenue la première vraie utilisatrice de fauteuil roulant à jouer dans un thriller majeur en 73 ans, depuis Susan Peters dans Le signe du bélier. Allen est également apparu dans un épisode de Le Bon Docteur.

Littlemouth est une histoire dont Jonathan Sobol est passionné

« C’est une histoire qui me passionne à raconter et je suis ravi et humble avec le casting qui s’est réuni pour lui donner vie. Avec Isabelle Fuhrman en tête, travaillant avec une icône comme Dennis Quaid et l’incomparable David Thewlis (l’un de mes acteurs préférés de tous les temps), à des stars plus jeunes comme Josh et Keira – je n’aurais tout simplement pas pu rêver d’un meilleur groupe de artistes avec qui travailler », a déclaré Sobol lors d’une interview, gracieuseté de Date limite.

L’intrigue du film suivra un brillant informaticien (Fuhrman) qui est recruté par un milliardaire technologique charismatique (Quaid) pour travailler sur un projet secret qui pourrait, en fait, changer la place de l’humanité dans l’univers. Bien sûr, l’opportunité se présente à grands risques. On ne sait actuellement pas qui jouera Thewlis, Hutcherson et Allen.

« Quand j’ai lu le scénario original de Jonathan, j’ai été tellement captivé par la tournure créative qu’il avait prise sur le genre science-fiction. Son scénario amène le lecteur à réfléchir aux décisions prises par les scientifiques et à la manière dont elles affectent le monde qui nous entoure et au-delà. Il est le seul cinéaste capable de transformer son scénario en un film que les fans de genre vont adorer », a déclaré Santor.