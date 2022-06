Une femme dit qu’elle a été « en deuil » après avoir appris qu’elle allait avoir un autre petit garçon

Les fêtes de révélation du genre ont suscité un peu de controverse au fil des ans, mais ceux qui y participent encore – ou du moins apprennent tôt le sexe de leur enfant – révèlent un symptôme très réel qui peut survenir.

Lorsque les gens sont prêts à avoir des enfants, certains rêvent que le jour où leur sexe sera révélé, ils pourront commencer à planifier leur vie avec leur petit garçon ou leur petite fille.

Mais espérer un sexe peut parfois finir par provoquer des sentiments compliqués lorsque vous apprenez que vous attendez un bébé du sexe opposé.

Et bien que vous puissiez être heureux à l’extérieur, vous pouvez ressentir une profonde déception à l’intérieur.

Un TikToker a montré sa réaction lorsqu’elle a découvert qu’elle n’avait pas de petite fille lors de sa soirée de révélation de genre.

TikToker @nicoleshamlin a partagé une vidéo de sa soirée de révélation de genre.

La couleur de la révélation était bleue, confirmant qu’elle allait avoir un petit garçon, mais elle a révélé que plus tard dans la nuit, elle pleurait d’avoir un autre fils et non la petite fille qu’elle voulait.

Il y a une tendance croissante sur Tiktok sous le hashtag « #genderdissapointment » où les mères montrent ce que les membres de leur famille ont vu lors de la révélation mais un « dans les coulisses » de ce qu’elles ont réellement ressenti par la suite.

Le sentiment a été positif pour Nicole, mais une personne a dit qu’elle devrait plutôt s’inquiéter de la santé du bébé et non du sexe.

Nicole a répondu dans une deuxième vidéo en disant qu’elle se souciait de la santé de son enfant, mais cela ne signifie pas qu’elle ne peut pas être triste de ne pas obtenir ce qu’elle voulait.

C’est son droit d’être déçue parce qu’elle voulait une fille mais elle va avoir un petit garçon.

Cela ne veut pas dire qu’elle ne l’aimera pas tout de même, juste que ce n’est pas ce qu’elle voulait.

Qu’est-ce que la déception de genre ?

La déception de genre est un sentiment de tristesse lorsque le fort désir d’un parent pour un sexe biologique particulier n’est pas satisfait.

Bien que de nombreuses mères et pères n’admettent pas le ressentir, c’est une réaction valable, et très courante aussi.

Il existe de nombreuses raisons de se sentir déçu, telles que des facteurs culturels ou les enfants que vous avez déjà

Vous pouvez avoir l’impression de laisser tomber vos proches lorsqu’ils découvrent que votre enfant est d’un sexe différent de celui auquel ils s’attendaient.

Vous pouvez aussi avoir cette peur qu’en élevant le sexe opposé, vous n’aurez rien en commun ou vous ne pourrez pas vous identifier à eux.

Que pouvez-vous faire si vous ressentez une déception liée au genre ?

Il est important d’aborder le sentiment d’être déçu.

Histoires liées de YourTango :

Vous pouvez avoir l’impression que c’est un secret que vous devez garder, mais cela peut conduire à quelque chose de plus grave si vous le laissez persister.

Vous permettre de surmonter le sentiment de déception est une chose normale – vous allez vous sentir dévasté, mais ça va aller.

Trouver une personne de confiance à qui parler pour obtenir une opinion impartiale peut vous aider à faire face à ce que vous ressentez.

Ce n’est donc pas grave si vous êtes déçu de ne pas avoir obtenu le sexe que vous vouliez, il est normal d’être triste !

Cela guérira avec le temps et plus tard sur la route, vous verrez que si vous étiez déçu au début, vous êtes maintenant heureux de faire lever votre petit rayon de soleil.

CONNEXES: Un père a découvert que sa femme était enceinte de sa cinquième fille sur Facebook Live – et il n’était pas content

Kurtis Condra est un écrivain pour YourTango, basé à San Francisco, en Californie. Son expertise comprend des plongées profondes dans la culture pop, des histoires d’intérêt humain et des nouvelles. Lorsqu’il n’écrit pas pour YourTango, il se concentre sur sa poésie. Vous pouvez suivre son parcours poétique sur Instagram.