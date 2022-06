L’acteur de Stranger Things qui est comparé à Tom Holland pour les spoilers qu’il dit

in

Netflix

l’étoile de homme araignée Et Marvel n’est pas la seule à Hollywood à avoir des ennuis à chaque fois qu’elle ouvre la bouche. Sur Netflix, ils suivent de près l’une de leurs principales figures.

©IMDBStranger Things reviendra le 1er juillet.

En seulement six jours, choses étranges reviendra à l’écran Netflix avec les deux épisodes qui mettront fin au quatrième volet de la série. Les frères Duffer Ils ont décidé de diviser le versement qui est arrivé cette année en deux, plus de 30 mois après avoir vu le troisième, et ont également ajouté des minutes supplémentaires dans chacun des épisodes. Avec les deux qui arrivent, nous allons commencer à entrer dans la finale qui devrait venir avec la cinquième saison.

Comme c’est souvent le cas avec ce type de fiction, dans Netflix ils sont très jaloux de ce qui est partagé et de la quantité d’informations fournies sur le contenu et l’intrigue. Cependant, il semble y avoir une des figures de choses étranges qui a du mal à se taire, au point d’être comparé à Tom Holland pour le nombre de fois où vous avez posté, partagé ou dit des choses que vous ne devriez pas.

Il s’agit de Noé Schnappl’acteur qui donne vie à Will Byerqui a reconnu en riant dans une interview avec Jimmy Fallon avoir commis « Quelques erreurs ». En fait, il a déclaré que juste avant de se rendre à l’émission, il avait dû supprimer une publication de la deuxième partie de la quatrième saison, puisque certains de ses followers ont commencé à lui demander s’il s’agissait d’un spoiler. « Je pensais que j’allais avoir des ennuis alors je l’ai littéralement supprimé tout à l’heure »a dit.

La vidéo en question parlait d’une explosion qui fera partie des deux prochains épisodes de la quatrième saison, mais n’a pas donné de détails sur ce à quoi ils ressembleront. De toute façon, Tomber sur Il ne lui a pas fallu longtemps pour lui rappeler : « Ils t’appellent le Tom Holland de Stranger Things parce que tu gâches tous les secrets ». Compte tenu de cette déclaration, Schnaps il a pointé : « Ce n’est pas le meilleur titre à avoir. Aucune offense à Tom Holland. »puis a déclaré qu’il assumait la responsabilité de ce surnom.

+Version de Noah Schnapp

Lors de l’entretien avec Jimmy Fallon, Noé Schnapp avait une curieuse déclaration sur les spoilers. D’après l’acteur qui joue Will Byeraux fans « ils les aiment ». En fait, même si le héberger Il lui a dit que ce n’était pas comme ça, il a pris un risque et a consulté le public présent sur cette position, à laquelle les cris semblaient s’accorder avec lui. Et vous, faites-vous partie de ceux qui préfèrent un bon spoiler pour calmer l’angoisse ou préférez-vous être surpris ?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂