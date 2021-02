Nous avons parlé à un chirurgien plasticien de la tendance inquiétante de l’emploi de nez de septum dévié de TikTok

Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur TikTok – la tendance du septum dévié est totalement trompeuse.

Nous avons tous rêvé de modifier nos caractéristiques pour masquer les insécurités. Certains d’entre nous le font même de temps en temps avec du maquillage. D’autres vont jusqu’à obtenir des procédures cosmétiques pour améliorer, réduire et modifier ces caractéristiques que nous redoutons le plus.

Ne laissez pas le battage médiatique vous tromper, cependant, la chirurgie esthétique n’est pas aussi facile ou accessible qu’il y paraît.

Les utilisateurs de TikTok ont ​​montré leur travail de nez drastique et ont affirmé à leurs abonnés qu’un simple diagnostic de septum dévié leur permettait d’obtenir une rhinoplastie gratuite. Mais les professionnels de la santé tournent le nez face à cette tendance et encouragent les jeunes à regarder au-delà des vidéos virales avant de se précipiter vers leur médecin.

YourTango a parlé exclusivement à John Paul Tutela, MD. C’est un chirurgien plasticien basé à New York et au New Jersey qui est surtout connu pour son expertise en chirurgie plastique naturelle et sa discussion franche sur des choses comme le Botox préventif et la mauvaise chirurgie plastique.

Les anciens patients du Dr Tutela comprennent Jersey Shore’s Nicole «Snooki» Polizzi, Mike «La situation» Sorrentino et Angelina Pivarnick.

Bien que Tutela soit toujours ouvert aux jeunes en apprenant davantage sur les fonctions et les avantages de la chirurgie plastique, il se méfie de la désinformation médicale qui pourrait se répandre sur TikTok à travers ces vidéos de travail du nez.

Mais tout d’abord: qu’est-ce qu’un septum dévié?

Tutela nous dit: « Votre septum est un mince morceau de cartilage plat qui sépare une narine de l’autre. » Généralement, ce morceau de cartilage sépare les narines uniformément mais dans le cas d’un septum dévié, il existe de graves irrégularités pouvant entraîner des problèmes respiratoires.

Les septums déviés peuvent être congénitaux, ce qui signifie que vous êtes né avec et peut s’aggraver avec l’âge ou une blessure peut créer la déviation.

Les écarts mineurs sans symptômes ne sont généralement pas traités, mais dans les cas graves où les problèmes respiratoires, les infections des sinus, les saignements de nez ou la congestion nasale persistent, un traitement peut être nécessaire.

«Le traitement typique d’un septum dévié qui est symptomatique consiste à retirer une partie centrale du cartilage en série», nous dit le Dr Tutela.

Ceci est généralement appelé une septoplastie et des attelles en silicone peuvent être insérées pour soutenir le nez.

À l’intérieur des TikToks viraux #deviatedseptumcheck

Les utilisateurs de TikTok ont ​​auto-diagnostiqué des septums déviés et encouragé les autres à faire de même en partageant des photos avant et après de leur nez après la chirurgie.

Les vidéos impliquent généralement une transformation radicale et un nez complètement remodelé et l’idée véhiculée est que si vous pouvez obtenir un diagnostic d’un septum dévié, votre assurance maladie couvrira les coûts d’un travail de nez complet.

Mais ce que ces vidéos ne révèlent pas, c’est que ces soi-disant «travaux de nez libre» ont un prix.

«Il est courant que cette chirurgie combinée à des symptômes puisse être admissible à une chirurgie couverte par une assurance», nous dit le Dr Tutela, mais ces chirurgies ne signifient pas que votre médecin acceptera de modifier esthétiquement la forme de votre nez. Votre médecin n’a peut-être pas les compétences ou l’expertise nécessaires pour effectuer des modifications.

«La fixation d’un septum n’inclut pas de changer l’esthétique en une bosse sur le nez de quelqu’un ou une pointe large. Ce sont des procédures distinctes », déclare le Dr Tutela.

«Souvent, les chirurgiens combinent ces procédures ensemble et font en même temps une chirurgie esthétique et fonctionnelle», explique le Dr Tutela, «[However], tous les chirurgiens ne sont pas à l’aise pour ces deux chirurgies. Certains chirurgiens se concentrent uniquement sur un septum et certains chirurgiens se concentrent uniquement sur l’esthétique.

Et même si votre médecin accepte de tout faire en un seul, votre assurance maladie peut ne pas accepter de payer pour cela.

«Avoir un septum dévié ne signifie pas nécessairement que vous êtes admissible à un travail de nez libre. Encore une fois, le coût couvert par l’assurance couvre l’aspect fonctionnel de la chirurgie », nous dit le Dr Tutela, mais tout ajout supplémentaire à la procédure ne sera probablement pas couvert par votre assurance s’il n’est pas lié à vos soins de santé. « [The surgery price] n’inclut pas une porte si bosse ou tout autre travail de pointe. Ce serait un coût supplémentaire.

Le Dr Tutela a adopté la façon dont TikTok a sensibilisé les gens aux bienfaits de la chirurgie plastique pour la santé: «Cette tendance TikTok peut être amusante pour certaines personnes et cela peut être un bon point de départ pour ouvrir une recherche plus sérieuse sur leurs objectifs.»

Mais il veut que les gens sachent que se fier uniquement aux médias sociaux pour vous donner des informations importantes sur les soins de santé est toujours une décision risquée. «Je m’inquiète toujours des gens qui essaient de se diagnostiquer eux-mêmes et de trouver une solution par eux-mêmes, puis d’essayer de confier cela à quelqu’un qui est d’accord», dit-il, «il vaut mieux être vu en personne par un médecin agréé par le conseil. et a fonctionné de manière appropriée.

Pour des informations plus précises et détaillées, le Dr Tutela recommande de visiter cette page Web ou de consulter un médecin.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Elle est généraliste et s’intéresse au style de vie, au divertissement et aux sujets tendance.