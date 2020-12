Pourquoi les arachides, les pacanes et les amandes ne sont-elles pas de véritables noix?

Mettre les aliments en catégories est une affaire délicate. Tomates et avocats poussent comme des fruits mais ont le goût des légumes. Une pastèque est en fait une baie, de même qu’une aubergine. Et si ce n’était pas assez dur à avaler, il s’avère que la plupart des «noix» que nous aimons grignoter ne sont pas vraiment folles du tout.

Amandes , pistaches, cacahuètes , noix de cajou et même les pacanes – elles se font toutes passer pour des noix. Comment nous sommes-nous trompés? Le problème est que les acheteurs et les botanistes pensent les noix de manière très différente.

Les consommateurs tiennent compte de ce qui se trouve sur les tablettes d’épicerie. Si un aliment ligneux enveloppé de coquille est petit, rond, naturel, sec et croquant, nous l’appellerons probablement une noix. Mais un botaniste considère la plante entière. Une vraie noix botanique est un fruit sec avec une seule graine enfermée dans une paroi ovarienne dure et non fendue, a déclaré Judy Jernstedt, une spécialiste des plantes à l’Université de Californie à Davis, à 45Secondes.fr. La coque extérieure dure d’une vraie noix ne s’ouvre pas d’elle-même – pensez aux noix, aux châtaignes, aux noisettes et aux glands.

Cependant, pratiquement tous les autres «noix» ne font pas la coupe. Les arachides, par exemple, ont généralement deux graines et se cassent facilement, a déclaré Jernstedt. Parce qu’ils poussent dans un pod, ils sont techniquement un légumineuse , une famille de plantes qui produisent leurs fruits (souvent des haricots) dans une gousse, et ont plus en commun avec les pois mange-tout qu’avec les noix.

Les amandes, les noix de cajou et les pacanes, par contre, sont en fait des graines à l’intérieur d’une drupe ou d’un fruit à noyau. Au lieu de la coque externe dure d’une vraie noix, une drupe a une couche externe charnue entourant une fosse qui contient la graine, tout comme une cerise ou une pêche. Les graines d’amande se développent dans un fruit vert et charnu, et les noix de cajou émergent des pommes de cajou vertes, rouges et jaunes. Pour de nombreuses drupes, nous mangeons le fruit juteux et jetons le noyau, mais pour les drupes en forme de noix, nous faisons le contraire: enlevez la couche externe, également appelée enveloppe, et mangez la graine à l’intérieur du noyau.

Deux amandes à coque ouverte dans un amandier. (Crédit d’image: George D. Lepp)

Les noix du Brésil ne sont ni des légumineuses ni des drupes. Les collations d’environ 1,5 pouce (3,8 centimètres) ne sont pas qualifiées de véritables noix, car 10 à 25 d’entre elles poussent dans une seule capsule, selon le Jardin botanique de New York . La gousse ronde, semblable à du bois – qui pèse 4 à 6 lb. (1,8 à 2,7 kilogrammes) – tombe au sol à maturité, et les rongeurs rongent généralement à travers son extérieur dur et aident à répandre les «graines».

Si nous devions rendre les étagères des épiceries plus exactes sur le plan botanique, il y aurait des signes pour « les graines d’amande », « les graines du Brésil » et « les légumineuses d’arachide » placées plus près des pois que des noix, a déclaré Jernstedt. Mais changer les noms maintenant serait difficile pour les consommateurs et les botanistes, a-t-elle déclaré. La plupart des consommateurs sont assez attachés à leur idée culinaire d’une noix, et une partie du langage technique des botanistes remonte aux scientifiques classiques, comme Aristote. « Je pense que nous sommes coincés avec ça », a déclaré Jernstedt.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.