Liste des acteurs et personnages de « Valeria » – Saison 3 : qui est qui dans les derniers chapitres de la série Netflix

Après presque deux ans, « valérie”, Série Netflix espagnolerevient avec sa troisième saison, qui promet de nouvelles aventures, confusion, dilemmes, opportunités, conflits de travail et triangles amoureux dans la vie de Valeria et de ses meilleures amies : Carmen, Lola et Nerea.

Les nouveaux épisodes du drame basé sur la saga de romans d’Elísabet Benavent « En los Zapatos de Valeria », qui compte cinq livres, seront diffusés en première le vendredi 2 juin 2023 sur la populaire plateforme de streaming.

Parmi les acteurs de retour dans la troisième saison de « valérie” sont Diana Gómez, Silma López, Paula Mália, Teresa Riott, Maxi Iglesias, Juanlu González, Júlia Molins, Esperanza Guardado, Mero González et Aitor Luna. Mais qui jouera Bruno Aguilar?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE LA SAISON 3 DE « VALERIA »

1. Diana Gomez comme Valeria

Diana Gómez, connue pour avoir joué dans le film « Eloïse » et pour sa participation au série netflix « La casa de papel » revient dans le rôle de Valeria, qui doit répondre à la proposition que Víctor lui a faite à la fin de la deuxième saison. De plus, vous devez considérer votre relation avec le mystérieux écrivain Bruno Aguilar.

Diana Gómez revient en tant que protagoniste de « Valeria » dans la troisième saison (Photo : Netflix)

2. Silma Lopez comme Lola

Silma López, qui a déjà participé à des projets tels que « 8 rendez-vous », « Loin du monde », « Conte d’été », « Pourquoi joues-tu ? » et « 13 exorcismes » revient dans le rôle de Lola, qui a entrepris un voyage à Vienne et a donné une autre chance à sa mère. Reviendra-t-elle aux côtés de son amie ?

Silma López revient dans le rôle de Lola dans la saison 3 de « Valeria » (Photo : Netflix)

3. Paula Malia comme Carmen

Paula Mália, qui est apparue dans « El crac », « La Riera », « Cites », « La peluquería », « Benvinguts a la família » et « El vecino », reprend le rôle de Carmen dans la troisième saison de « valérie”. Dans les nouveaux épisodes, Carmen se concentre sur les préparatifs de son mariage avec Borja. La relation avec votre belle-mère affectera-t-elle votre mariage ?

Paula Mália dans le rôle de Carmen dans la saison 3 de « Valeria » (Photo : Netflix)

4. Teresa Riott comme Nerea

Teresa Riott, qui a participé à des projets tels que « Centro médico », « La que se avecina », « Cuéntame cómo pasó », « Por H o ​​​​por B » et « El inmortal », revient en tant que Nerea, qui à la fin de la tranche précédente, elle a obtenu un emploi dans la même maison d’édition que son amie Valeria.

Teresa Riott revient dans le rôle de Nerea dans la saison 3 de la série espagnole « Valeria ». (Photo : Netflix)

5. Maxi Iglesias comme Victor

Maxi Iglesias, connu pour jouer Cabano dans « Física o química », Max dans « Velvet », Ovni dans « Ingobernable », reprend le rôle de Víctor, qui proposait une relation « sans implications » à Valeria. Accepterez-vous sa réponse ? Va-t-il voir Bruno comme une menace ?