Comment est le personnage de Lily-Rose Depp dans The Idol, la nouvelle série HBO Max

HBO Max

The Idol racontera une histoire controversée avec un protagoniste controversé personnifié par la fille de Johnny Depp, Lily-Rose Depp, qui partagera l’affiche avec The Weeknd.



© IMDbl’idole

l’idole est un drame américain créé par Abel Tesfaye, Reza Fahim et Sam Levinson pour HBO Max. Dans le contexte de l’industrie de la musique, la série est centrée sur un gourou de l’entraide et chef de culte moderne qui entre dans une relation compliquée avec une jeune idole de la pop en plein essor.

La série met en vedette lys rose depp dans la peau de Jocelyn à côté de Le weekend comme Tedros. Le programme télévisé avait une présentation de luxe au festival du film de Cannes bien qu’il y ait eu une controverse: il y a eu des commentaires contre parce qu’ils considéraient l’émission « pornographique et extrême ». Dans Tomates pourries les spécialistes attribuent un taux d’acceptation de 27%.

L’occasion de briller pour Lily-Rose Depp

lys rose depp est le moteur de cette émission télévisée centrée sur Jocelyn, une jeune femme qui atteint le sommet de l’industrie de la musique pop mais qui a le vertige à ce moment-là et fait une dépression nerveuse qui fait annuler sa dernière tournée. Comment Jocelyn va-t-elle redonner vie à sa carrière après cette situation ? Ici commence l’intéressant.

Jocelyn entame une relation complexe avec Tedros, un gourou de l’entraide et leader d’une secte contemporaine, et à partir de ce moment on peut dire que la série de HBO Max offrira les articulations les plus intéressantes en lys rose depp et Le weekend qui sont les principaux visages de cette série télévisée qui est un pari fort de cette plateforme de streaming.

Peut-être que le personnage de Jocelyn nous rappelle un peu l’une des grandes idoles du monde de la pop : Britney Spears, qui, en raison des problèmes qu’il a eus au sommet de sa popularité, a perdu la possibilité de prendre en charge ses biens personnels même bien avant l’âge adulte. Il est clair que les lumières de la renommée éblouissent et pas seulement dans un spectacle de HBO Max mais aussi dans la réalité. Pour l’instant nous attendons avec impatience le dimanche 4 juin quand il est déjà disponible l’idole ruisseler. Patience!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?