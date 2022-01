Le film avec Tobey Maguire et Leonardo DiCaprio dont personne ne se souvient

in

Cinéma

Le duo d’acteurs était devant un film qui était du passé et très peu l’ont présent, et certains ne savent même pas qu’il existe.

© GettyLe film avec Tobey Maguire et Leonardo DiCaprio dont personne ne se souvient.

Ces dernières semaines, deux films sont devenus une sensation mondiale et ont suscité le plus de commentaires de la part des téléspectateurs. L’un est Spider-Man : Pas de chemin à la maison, où nous avons eu le retour attendu de Tobey Maguire comme sa version de Peter Parker ; et l’autre est Ne lève pas les yeux, Protagonisée par Leonardo DiCaprio. Ils étaient en charge d’un autre film, mais très peu s’en souviennent.

Comme il est de notoriété publique, les acteurs ont porté l’un des amis les plus célèbres d’Hollywood depuis l’âge de 12 ans, lorsqu’ils se sont rencontrés lors de diverses auditions. Ils doivent être devant les caméras dans La vie de ce garçon (1993), Le Grand Gatsby (2013) et ils étaient sur le point de partager à nouveau l’écran dans le biopic de Sintra, mais il a été annulé. En plus de ces deux bandes, ils étaient ensemble dans Don’s Plum (2001).

De quoi s’agit-il? Résumé officiel : « Quatre amis masculins et leurs filles se rencontrent chaque semaine pour un dîner, un verre et des conversations amusantes ». C’est un long métrage indépendant qui a été tourné entre 1995 et 1996, mais il n’a été vu qu’au Festival international du film de Berlin en 2001 et il n’est jamais arrivé dans les salles pour que le public puisse le voir, car il s’agissait d’un projet impromptu que ni Maguire ni DiCaprio ne voulaient voir le jour..

Dans le cas où cette bande est diffusée Cela aurait été des dommages irréparables aux deux trajectoires et c’est pour cette raison qu’ils ont tout fait pour que personne ne puisse le voir.. Les versions garantissent que les deux Leo Quoi Tobey facturé environ 575 € par jour pour faire partie de la production, mais en menant une campagne pour éviter le lancement le producteur David Stutman les a poursuivis en justice dans un procès qui a statué qu’il n’est vu qu’en Europe.

« Hollywood aurait tué ces deux jeunes acteurs, qui voulaient juste faire un film avec leurs amis », étaient les déclarations de l’époque. Don’s Prune reste actuellement bloqué aux États-Unis et au Canada, mais n’importe qui dans le monde peut regarder le film via la plate-forme YouTube, après une autre controverse de distribution en 2014 qui Maguire et DiCaprio ils étaient opposés, encore une fois.

