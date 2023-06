La série Netflix qui raconte la tragédie de Fukushima de l’intérieur : le drame au centre de la catastrophe nucléaire

11 mars 2011 La nouvelle a fait le tour du monde : le Japon a subi un tremblement de terre de magnitude 9,0 MW, le pire de l’histoire du pays et le quatrième plus intense jamais enregistré dans le monde. La catastrophe ne pouvait pas être pire : la centrale nucléaire de Fukushima I a été touchée non seulement par le tremblement de terre mais aussi par un tsunami. Tchernobyl a suscité l’inquiétude des citoyens. Et ils avaient raison. La série « Los días » (« Les Jours » en anglais), disponible sur netflixa compté les détails de ce moment en huit chapitres.

C’est l’un des événements qui, il y a plus de dix ans, a enflammé le alarmes gouvernementales: une fuite radioactive menaçait de se propager Océan Pacifique et les pires prévisions étaient à l’ordre du jour.

Le Japon a la réputation d’être un pays préparé à des catastrophes comme celles tremblements de terre, car c’est un territoire avec une forte incidence de ces phénomènes. Bien que la grande ampleur du mouvementla mortalité était minime : deux sont décédés, l’un dans l’incident et l’autre d’un cancer, attribué aux effets des radiations.

Que s’est-il passé à Fukushima ? Telle est la grande et complexe question qui explore « Jour», une série qui, en huit épisodes, Plonge au cœur de la catastrophe japonaiseoù l’on voit non seulement la destruction mais aussi l’incertitude et la gestion aveugle de la tragédie, un moment qui aurait pu compliquer le monde en raison de la radioactivité de la plante touchée.

L’incident a atteint la même gravité que l’accident de Tchernobyl en 1986 (Photo : Netflix)

LE CŒUR DE LA TRAGÉDIE À FUKUSHIMA

« Los días » résout quelques inconnues sur ce qui s’est passé, en détail, le 11 mars 2011 à la centrale nucléaire de Fukushima 1après le séisme de magnitude 9 et le tsunami avec des vagues de 14 mètres, qui ont touché, notamment, trois des six réacteurs de la centrale.

Dans un pays avec un traumatisme historique pour deux bombes nucléairesl’affectation en usine a été gérée de manière inédite : en silence et sans protocole préalablement établid’après ce que l’on voit dans les chapitres de la mini-série Netflix, une fiction en huit chapitres qui revient sur l’expérience vécue comme une bombe à retardement.

Les experts ont fait ce qu’ils ont pu avec un black-out total qui ne leur a pas permis, d’abord, de diagnostiquer la situation puis de chercher une issue face à une catastrophe radioactive aux échos de Tchernobyl. Alors que les autorités politiques retardaient leurs décisions et masquaient la vraie réalité derrière des mesures mesquines telles que un état d’urgence sans évacuation.

La production télévisuelle montre non seulement les ruines et l’horreur de ce qui pourrait être une tragédie majeurepour ne pas dire dans le monde entier, en raison des fuites de rayonnement dans Fukushimamais aussi des adresses le drame humain des ouvriers, surtout des opérateurset la gestion controversée de la catastrophe par les gouvernants (on pense à la pandémie de COVID-19 et au quasi effondrement de la vie telle qu’on la connaît on ne s’étonne pas du fait de la mauvaise gestion politique des pays).

Bien qu’il n’atteigne pas les niveaux graphiques comme « Tchernobyl » (2019)la série « Los días » se distingue par son proposition simple mais impressionnante pour montrer le travail contre le temps pour arrêter une catastrophe majeure, avec une menace silencieuse et mortelle se propageant dans la ville et la mer. Le programme ouvre la question de savoir si les personnes impliquées dans l’accident nucléaire de Fukushima étaient des héros ou des méchants et le paradoxe de la façon dont l’humanité a stocké une grande ressource énergétique et aussi une éventuelle destruction massive.