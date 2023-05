Liste des acteurs et personnages de « The Mother »: qui est qui dans le film Netflix

« Mère» (« La Mère » dans sa langue d’origine) est un Drame d’action Netflix Réalisé par Niki Caro d’après un scénario de Misha Green, Andrea Berloff et Peter Craig, d’après une histoire de Green. Le film sortira le 12 mai 2023 sur la populaire plateforme de streaming.

le film est avec Jennifer Lopez raconte l’histoire d’un assassin professionnel qui entre dans la clandestinité pour sauver sa fille, qu’elle n’a jamais connue, des griffes de criminels vengeurs.

Le casting principal de « Mère», qui a commencé le tournage principal à Vancouver le 4 octobre 2021, est complété par Joseph Fiennes, Omari Hardwick et Gael García Bernal. Mais qui est qui dans le nouveau film Netflix?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LA MADRE »

1. Jennifer Lopez en tant que mère

Jennifer Lopezla célèbre artiste connue sous le nom de « La Diva del Bronx » et qui a déjà participé à « Selena », « The Cell », « The Wedding Planner » et « Maid in Manhattan », joue la mère, un assassin mortel qui sort de sa cachette endroit pour protéger la fille qu’il a abandonnée des années auparavant après que des hommes dangereux l’ont kidnappée.

Jennifer Lopez en tant que mère dans le film « The Mother » (Photo : Netflix)

2. Lucy Paez comme Zoé

Lucy Paez, une jeune actrice qui est apparue dans des productions telles que « Silence » et « L’Exorcisme de Carmen Farias », est chargée de donner vie à Zoe dans le film Netflix. C’est la fille de 12 ans du personnage de JLo.

Lucy Paez dans le rôle de Zoe dans le film « The Mother » (Photo : Netflix)

3. Omari Hardwick dans le rôle de William Cruise

Omari Hardwick, mieux connu pour son rôle de James St. Patrick dans « Power » et de Vanderohe dans « Army of the Dead » de Zack Snyder, assume le rôle de William Cruise dans « Mère”. C’est un agent du FBI.

Omari Hardwick dans le rôle de William Cruise dans le film « The Mother » (Photo : Netflix)

4. Gaël García Bernal dans le rôle d’Hector Alvarez

Gael García Bernal, acteur, producteur et réalisateur mexicain, lauréat du Golden Globe pour sa performance dans la série « Mozart dans la jungle » et reconnu pour des films tels que « Y Tu Mamá También », « Motorcycle Diaries », « Bad Education » , Amores Perros, « Coco » et « Estación Once », donne vie à Hector Álvarez, un marchand d’armes.

Gael García Bernal dans le rôle d’Hector Álvarez dans le film « La Mère » (Photo : Netflix)

5. Joseph Fiennes comme Adrian Lovell

Joseph Fiennes, acteur britannique qui est apparu dans des séries telles que « FlashForward », « Camelot », « American Horror Story : Asylum », « The Handmaid’s Tale » et « Sherwood », est chargé d’incarner Adrian Lovell, un marchand d’armes britannique et mentor militaire de la Mère.