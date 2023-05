La bande-annonce de Poor Things trouve Emma Stone transformée pour Yorgos Lanthimos Frankenstein-Esque Tale

Gagnant de l’Oscar Emma Pierre dirige la dernière merveille cinématographique déformée du cinéaste Yorgos Lanthimos dans la première bande-annonce de Pauvres choses. Publié avec l’aimable autorisation de Searchlight Pictures, Pauvres choses promet d’être une autre vision unique du réalisateur derrière les goûts de Le homard et Le meurtre d’un cerf sacré, ainsi qu’une autre performance puissante de Stone. Découvrez la première bande-annonce de Pauvres choses dessous.





Pauvres choses raconte l’histoire incroyable et l’évolution fantastique de Bella Baxter (Emma Stone), une jeune femme ramenée à la vie par le scientifique brillant et peu orthodoxe Dr Godwin Baxter (Willem Dafoe). Sous la protection de Baxter, Bella a soif d’apprendre. Avide de la mondanité qui lui manque, Bella s’enfuit avec Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un avocat habile et débauché, dans une aventure éclair à travers les continents. Libre des préjugés de son époque, Bella devient ferme dans son objectif de défendre l’égalité et la libération dans ce Frankenstein– histoire sque.

Réalisé par Yorgos Lanthimos d’après un scénario de Tony McNamara et basé sur le roman du même nom de 1992 d’Alasdair Gray, Pauvres choses stars a amassé un casting stellaire pour raconter cette histoire bizarre avec Emma Stone dans le rôle de Bella Baxter aux côtés de Willem Dafoe dans le rôle du Dr Godwin Baxter et Mark Ruffalo dans le rôle de Duncan Wedderburn.

Le reste du casting comprend Ramy Youssef (Ramy, Monsieur Robot), Jerrod Carmichael (Au compte de trois, Neighbours 2: Sorority Rising), Christopher Abbott (Catch-22, possesseur), Margaret Qualley (Il était une fois à Hollywood, Maid), Catherine Hunter (La Tragédie de Macbeth), Suzy Bemba (Dérive), et Wayne Brett (Mme Harris va à Paris, The Witcher).

Emma Stone s’est associée à Yorgos Lanthimos avant…

Ce n’est pas la première fois que le talent d’actrice d’Emma Stone s’associe au style de mise en scène distinctif de Yorgos Lanthimos. Le couple a travaillé ensemble pour la première fois dans la comédie noire de 2018, Le favoriqui a vu Stone nominée pour la meilleure actrice dans un second rôle aux Oscars.

Avec Rachel Weisz et Olivia Colman, Le favori examine la relation entre les cousines Sarah Churchill, duchesse de Marlborough, et Abigail Masham alors qu’elles rivalisent pour être la favorite de la cour de la reine Anne. Le favori a été acclamé par la critique à sa sortie, avec une attention particulière portée au trio de performances en son centre. Le film a été nominé pour dix nominations aux Oscars et a remporté dix British Independent Film Awards, sept BAFTA Awards et huit European Film Awards. Donc, de grandes choses sont attendues de Pauvres choses.

Stone et Lanthimos forment clairement une bonne équipe, le couple ayant déjà commencé à travailler sur leur prochain projet au-delà Pauvres choses. Titré Etle film d’anthologie met en vedette Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie et Hunter Schafer aux côtés de Stone et a été écrit par Lanthimos et Efthymis Filippou de Dogtooth

Pauvres choses devrait sortir en salles le 8 septembre 2023 et est classé «R» pour «contenu sexuel fort et omniprésent, nudité graphique, matériel dérangeant, gore et langage».