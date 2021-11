« La reina del flow »: chacun des artistes reggaeton qui ont inspiré les protagonistes

Après son legs à Netflix, la deuxième saison de « La reine du flux« S’est positionné dans le Top10 des productions les plus populaires sur la plateforme de streaming. L’un des facteurs qui influencent le succès de la telenovela colombienne, outre son histoire et ses protagonistes, est la musique urbaine.

Le mélodrame de Caracol Televisión suit la vie de Yeimi Montoya (Carolina Ramirez), Charly Cruz (Carlos Torres) et d’autres artistes reggaeton colombiens cherchant à réussir dans une industrie musicale hautement compétitive. Par conséquent, les acteurs ont été inspirés par des artistes reggaeton bien connus.

De Maluma, J Balvin et de nombreux autres exposants. Certains artistes sont même apparus dans « La reine du flux”Comme Sebastián Yatra et Karol G.

QUELS CHANTEURS ONT INSPIRÉ LES ACTEURS DE « LA REINA DEL FLOW » ?

YEIMY MONTOYA

Dans une interview avec El Espectador, Caroline Ramirez Il a dit qu’il avait d’abord remarqué JLo bien qu’il ait également été inspiré par Ivy Queen. « La première chose que j’ai faite pour commencer à construire Yeimi Montoya »,La reine du flux‘, était d’établir de vraies références et certaines très claires sont apparues devant moi. Le premier à émerger a été Jennifer Lopez, et dès que je l’ai vue j’ai su que c’était le style que je voulais donner au personnage ».

« Bien que j’aie enquêté plus tard sur les comportements merveilleux des Reine du lierre« A ajouté l’actrice colombienne reconnue pour son rôle de protagoniste de la telenovela » La hija del mariachi « et pour avoir joué l’héroïne Policarpa Salavarrieta dans la série » La Pola « .

Ivy Queen est l’une des artistes qui ont inspiré la création de Yeimy Montoya de « La reina del flow » (Photo : Robyn Beck / AFP)

CHARLY FLUX

Le caractère de Carlos Torres Il est influencé par plusieurs artistes célèbres du reggaeton. « Dans mon cas personnel, j’avais beaucoup de références. Disons que, pendant le tournage, j’ai vécu au courant de tout ce qui se passait avec la plupart des artistes du genre urbain, surtout les Colombiens comme J. Balvin, Maluma, Étage 21 et Reykon», a-t-il souligné lors d’une conversation avec Kienyke.

Bien qu’il ait également précisé que son inspiration n’est que sa façon de s’habiller, de marcher, de s’exprimer, puisque Charly « passe par des situations qu’aucune d’entre elles n’a, j’en suis sûr, traversée et, s’ils l’ont fait, je ne l’ai pas découvert », a expliqué l’acteur de 33 ans reconnu pour avoir participé à « Bad girls », « Poor Rico », « Emergency rooms », « Francisco le mathématicien » et « Love and live ».