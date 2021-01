Vikings: explication de la mort d’Ivar le Désossé

Après six saisons, plusieurs générations de guerriers sont nés et ont grandi sur le champ de bataille, et de nombreux royaumes conquis, l’épopée historique de «Vikings« Arrivé à une conclusion sanglante le 30 décembre, lorsque les dix derniers épisodes sont sortis en Vidéo Amazon Prime, Netflix et Chaîne historique.

Beaucoup de personnages dont les fans ont suivi les exploits au fil des ans n’ont pas vécu pour les voir. crédits de fin de programme. Après tout, si vous avez regardé le premier épisode de la saison 1, on remarque immédiatement que presque aucun des vikings originaux toujours en vie dans les derniers épisodes.

Mais ce n’est pas entièrement négatif. Les vikings ils savaient mourir dans le champ de bataille C’était un billet garanti pour Valhalla, une sorte de vie après la mort où Odin Il les a reçus pour continuer à se battre, à manger et à boire comme s’il s’agissait d’une fête sans fin.

Cependant, cela ne signifie pas que les fans sont d’accord avec tout ce qui s’est passé dans la série. Par exemple, la mort de Ivar le désossé, interpreté par Alex Høgh Andersen, qui était l’un des fils de Ragnar Lothbrok, est mort de manière peu héroïque, et les fans continuent de se demander ce qui s’est exactement passé.

EXPLICATION DE LA MORT D’IVAR LE SANS OS DANS LES «VIKINGS»

Ivar le désossé (Photo: Amazon)

L’une des principales rivalités qui se préparait au cours des dernières saisons de « Vikings« Était entre Ivar et le Le roi Alfred de Wessex et Mercie. Les deux se sont déjà affrontés et dans la finale de la série, leurs armées se sont rencontrées sur le champ de bataille après une tentative infructueuse de pourparlers de paix.

Alors que la bataille continue Ivar regarde de côté, ne voulant pas risquer de graves blessures de son OS fragiles. Cependant, quand il voit que son frère, Hvitserk Épuisé et blessé, il se lance dans la bataille pour un moment émotionnel de lien familial.

Ivar raconte Hvitserk laissez-le reculer alors qu’il prend sa place au centre du champ de bataille et exhorte ses guerriers à poursuivre leur combat. Puis, il se retourne pour voir un jeune soldat de l’armée de Alfred debout à côté de lui, secouant et tenant un petit poignard. Ivar dit au jeune homme: « N’ai pas peur».

Ivar le Désossé est mort lors de la dernière saison de « Vikings » (Photo: Amazon)

Sans avoir le temps de réagir, il poignarde Ivar à plusieurs reprises sur le ventre en se tenant là. Alfred regarde toute la scène sous le choc, et après Ivar s’effondre, crie à tout le monde Cesser les combats pour que son rival puisse dire au revoir à son frère.

Comme indiqué Express, les deux frères croyaient qu’ils étaient destinés à s’entre-tuer, et Ivar J’ai eu l’idée que c’était le meilleur viking qui n’a jamais vécu. Les fans ont regardé comme lui et Hvitserk ils se sentaient de moins en moins satisfaits de leur vie, atteignant ce dernier moment en voulant terminer tout une fois pour toutes.

Ivar a été poignardé par un soldat sur le champ de bataille (Photo: Amazon)

Quand il voit son frère en difficulté, il décide de donner un pas en avant pour sacrifier, ayant une fermeture correcte dans son arc de rédemption de la série. Avec une première impression, Ivar il a toujours été l’un des personnages les plus détestés de « VikingsMais le regarder mourir comme ça était vraiment déchirant.

À la fin, il parle dans son langue viking à propos du puissant viking ce qui est censé être, en mentionnant qu’il aurait un accueil honorable à la Valhalla par les dieux nordiques. Le regardant de cette façon, considérant sa mort comme un sacrifice pour mettre fin à la rivalité avec son frère, sa chute prend un nouveau sens.

Même le même acteur Alex Høgh Andersen avoué à ET qu’il était satisfait du départ de son personnage car cela ressemble à une véritable fermeture originale du personnage, sans retomber dans le mort héroïque typique que d’autres personnages avaient pendant la programme de télévision.