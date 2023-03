Liste des acteurs et personnages de « Gotham Knights »: qui est qui dans la nouvelle série DC

La série Chevaliers de Gotham ouvre ce 14 mars à travers le signal de la CW. Ainsi, nous pourrons connaître l’histoire intéressante du fils adoptif de Homme chauve-sourisun jeune homme rebelle nommé Turner Hayes.

Suite au meurtre de Bruce Wayne, le garçon est contraint de forger une alliance inattendue avec les descendants des ennemis de son père. Ceci, après le procureur de district, bosse harveyles accuse d’être responsables de un crime qu’ils n’ont pas commis.

Vous souhaitez rencontrer les acteurs et personnages de « Gotham Knights » ? Dans les lignes qui suivent, découvrez qui est qui dans la nouvelle série dc

Image promotionnelle de « Gotham Knights » (Photo : The CW)

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « GOTHAM KNIGHTS » ?

1. Oscar Morgan comme Turner Hayes

tourneur hayes est le protagoniste du programme : le fils adoptif de Homme chauve-souris. L’acteur qui l’interprète est Oscar Morganqui est reconnu pour son travail dans « Tant que je suis vivant » et « Millie entre les deux ».

Oscar Morgan est le protagoniste de « Gotham Knights » (Photo : The CW)

2. Navia Robinson comme Carrie Kelley / Robin

Carrie Kelly est l’éclaireur qui sauve Homme chauve-souris dans une situation cruciale et devient son Rouge-gorge. L’artiste qui donne vie au personnage est Navia Robinsonpopulaire pour des titres comme « La maison de Corbeau » et « Une carte blanche ».

Navia Robinson dans le rôle de Carrie Kelley dans la série « Gotham Knights » (Photo : The CW)

3. Fallon Smythe dans le rôle de Harper Row / Bluebird

tomber sur smythe est ligne harper, un jeune ingénieur de rue dans la fiction. Parmi les précédentes productions de l’actrice, se démarquer « Lost in the West » et « Vous ne la reverrez jamais ».

Fallon Smythe dans le rôle de Harper Row / Bluebird dans la série « Gotham Knights » (Photo : The CW)

4. Tyler DiChiara dans le rôle de Cullen Row

Cullen Row est le frère de Ménestrels. Dans le passé, il a été sauvé par Homme chauve-souris lorsqu’un groupe de voyous l’a attaqué. Tyler Di Chiara c’est qui l’interprète. Il a également été membre de la distribution des bandes « Relish » et « La Vierge de Highland Park ».

Tyler DiChiara dans le rôle de Cullen Row dans la série « Gotham Knights » (Photo : The CW)

5. Olivia Rose Keegan comme Duela

Dans la série comique « Famille Batman », Portée est présenté comme la fille de joker. Dans cette production, elle est interprétée par Olivia Rose Keegancélèbre pour sa participation à des projets tels que « Amnesiac » et « High School Musical : The Musical : The Series ».

Olivia Rose Keegan dans le rôle de Duela dans la série « Gotham Knights » (Photo : The CW)

6. Anna Lore dans le rôle de Stephanie Brown / Spoiler

Stéphanie Brun elle est la fille de Arthur Brown / Cluemaster. Dans la série, il se présente comme le meilleur ami de tourneur et un codeur expert, grâce au travail de Anna Lore.

Anna Lore dans le rôle de Stephanie Brown / Spoiler dans la série « Gotham Knights » (Photo : The CW)

7. Rahart Adams dans le rôle de Brody March

Le fils de Lincoln et Rebecca Mars Est interprété par Rahart Adamsqui a dans sa filmographie : « Menteur, Vampire Menteur », « Les garçons sans destin : le livre des ombres »Entre autres films.

Rahart Adams dans le rôle de Brody March dans la série « Gotham Knights » (Photo : The CW)

8. Misha Collins comme Harvey Dent / Two-Face

bosse harvey est l’honorable procureur qui, après être devenu fou, prend l’identité de « Deux faces ». L’acteur Misha Collins C’est lui qui donne vie au personnage. Auparavant, il a fait partie de productions telles que « Surnaturel » et « Charmé ».

Misha Collins dans le rôle de Harvey Dent / Two-Face dans la série « Gotham Knights » (Photo : The CW)

Autres acteurs faisant partie du casting de « Gotham Knights »:

David Miller comme Bruce Wayne/Batman

Damon Dayoub dans le rôle de Lincoln March

Lauren Stamile comme Rebecca March

Ethan Embry comme Arthur Brown / Cluemaster

Sunny Mabrey comme Crystal Brown

Doug Bradley comme Joe Chill

COMMENT VOIR « GOTHAM KNIGHTS » ?

La série Chevaliers de Gotham sera publié le 14 mars à 21 h (HE) par le canal Le C.W.. A partir de cette date, un chapitre de la production sortira chaque semaine, tous les mardis.

REGARDEZ LA BANDE-ANNONCE « GOTHAM KNIGHTS » ICI