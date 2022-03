Valkyrie Elysium : Square Enix annonce un nouveau JRPG

Dans le État des lieux il y a deux jours, l’éditeur Square Enix a nouveau jeu de rôle d’action par le studio de développement japonais Soleil Ltd. annoncé: Valkyrie Élysée devrait encore 2022 apparaître. Le titre prolonge ainsi une ancienne série de jeux de l’éditeur.

C’est de cela qu’il s’agit dans Valkyrie Elysium

Le trailer d’annonce montre le monde du jeu en optique cel-shading et le protagoniste de l’aventure : Eine jeune Walkyrie, qui doit s’affirmer dans des combats rapides contre des adversaires menaçants. Thématiquement, le jeu utilise le Mythologie nordiquec’est pourquoi la fin du monde de l’héroïne aussi Ragnarök appelé, doit s’arrêter.

Cette tâche lui est confiée par nul autre que le tout-père Odin. La Valkyrie se bat avec un mélange de Armes de mêlée et magie, montrant un rythme effréné. Apparemment, elle peut également utiliser ses capacités magiques pour se déplacer dans le monde, par exemple pour surmonter des gouffres.

Square Enix relance la série de jeux

L’annonce devrait également plaire aux fans de jeux plus anciens : Square Enix utilise le Série Valkyrie des années 2000 continue, mais apporte une bouffée d’air frais à la franchise grâce à la modernisation. le système de combat a été révisé et équipé de quelques techniques classiques.

La musique est à nouveau du compositeur Motoi Sakuraba, qui était déjà responsable de la bande originale de la première partie à partir de 1999. Les personnages sont écrits par Yuya Nagai de CyDesignation. L’entreprise a également été impliquée dans le passé NieR : Automates impliqué.

« Valkyrie Elysium » devrait sortir plus tard cette année PlayStation 4, PlayStation 5 et PC via Steam apparaissent, mais il n’y a pas de date précise à ce jour.