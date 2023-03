Liste des candidats de « La loi de la jungle », la nouvelle téléréalité de Netflix

« La loi de la jungle » est un Réalité Netflix qui a été enregistré dans la jungle colombienne avec 200 personnes. La production originale de TIS présente une idée novatrice dans ce type de format et sera présentée en première le 15 mars 2023 sur la plateforme de streaming populaire.

« Au-delà d’être une émission de téléréalité de survie, il remet en question les valeurs morales des gens et leurs dilemmes éthiques de savoir s’il faut travailler pour un groupe ou pour leur propre bénéfice. C’est la prémisse qui différencie ‘The Jungle Law’», a indiqué Magdalena La Rotta, showrunner du programme, à Produ.

L’émission de téléréalité est animée par la mexicaine Yolanda Andrade et compte des participants tels que Leslie Gallardo, Gina Torres, Bruce Santillan, Zoe Joffre, César Morales, Fabian Camberos, Paola Michelle, Sandy Padilla, Diego Alfaro, Adrián Andrés, Josué Villanueva, John Guts et Layla Neri.

« Les participants ne savaient pas de quoi parlait l’émission. Ils étaient préparés à la force physique, pas au dilemme moral et à la cupidité jusqu’à la limite. Étant les uns avec les autres, ils jouent juste ou sale. De plus, pour le spectateur, c’est intéressant et excitant car il ne sait pas à chaque fois si les concurrents ont vraiment fait une erreur naturelle ou s’il s’agissait de quelque chose d’intentionnel.» a expliqué l’exécutif.

LISTE DES CONCURRENTS DE « LA LOI DE LA JUNGLE »

1. Leslie Gallardo

Leslie Gallardo, mannequin et animatrice mexicaine de 23 ans qui a déjà participé à « La Venganza de los Ex VIP », une émission de téléréalité sur MTV Latin America et Paramount+, et à la cinquième saison de « Acapulco Shore », est l’une des les concurrents de la nouvelle réalité Netflix.

Leslie Gallardo est l’une des participantes à l’émission de téléréalité « La loi de la jungle » (Photo : Leslie Gallardo/ Instagram)

2. Bruce Santillan

Bruce Santillan, chanteur pop mexicain surtout connu comme membre du groupe Wapayasos, qui a sorti des albums tels que « Escuadrón » et « Un Rayo de Sol », relève le défi de faire partie des participants de « La loi de la jungle”.

Bruce Santillan est l’un des participants à l’émission de téléréalité « La loi de la jungle » (Photo : Bruce Santillan/ Instagram)

3. Zoé Joffre

Zoe Joffre est une féministe trans, militante, actrice, animatrice et fondatrice de « Somos Humanos » qui tente de remporter le prix de 2 millions de pesos mexicains (environ 108 000 dollars).

Zoe Joffre est l’une des participantes à l’émission de téléréalité « La loi de la jungle » (Photo : Zoe Joffre/ Instagram)

4. Adrien Andrés

Adrián Andrés, un influenceur qui a étudié la danse au Mexique, au Canada, aux États-Unis et en Allemagne et qui a participé à la célèbre comédie musicale « Aujourd’hui, je ne peux pas me lever », est l’un des candidats au programme qui est né d’un original idée de Juan Carlos Durán.

Adrián Andrés est l’un des participants à l’émission de téléréalité « La ley de la selva » (Photo : Adrián Andrés/ Instagram)

5. Gina Torres

Gina Torres, gymnaste et cycliste originaire de Guadalajara Jalisco, qui a participé à la troisième saison de « Exatlón México » et est devenue la 11e éliminée du programme, revient à la réalité avec « La ley de la selva ».

Gina Torres est l’une des participantes à l’émission de téléréalité « La loi de la jungle » (Photo : Gina Torres/ Instagram)

6. John Guts

John Guts, le musicien et ex-partenaire de la célèbre participante de « Acapulco Shore » Brenda Zambrano, est également l’un des candidats à l’émission de téléréalité Netflix.

Les autres participants de « La loi de la jungle »: