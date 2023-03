5 émissions similaires à THE LAST OF US que vous DEVEZ REGARDER si vous ne pouvez pas attendre la saison 2

streaming

The Last of Us a terminé sa première saison, mais si vous voulez voir plus de ce style jusqu’aux prochains épisodes, voici quelques options que vous devriez garder à l’esprit.

© HBO5 émissions similaires à THE LAST OF US que vous DEVEZ REGARDER si vous ne pouvez pas attendre la saison 2.

L’année a commencé de la meilleure des manières pour HBO et le service de streaming HBO Maxcar il présentait ce qui était le premier grand succès de la télévision en 2023 : Le dernier d’entre nous, l’adaptation du légendaire jeu vidéo PlayStation, réalisé par Craig Mazin et Neil Druckmann. Cette série met en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsay, et suit l’histoire de Joel, un survivant au milieu d’une pandémie, qui doit faire sortir Ellie, une jeune fille de 14 ans qui semble avoir le remède contre la maladie, de la zone de quarantaine. , tout en étant poursuivi par différentes menaces, y compris des zovmbies infectés. Si vous recherchez plus de ce type de production, voici une liste d’autres programmes sur différentes plateformes.

+5 séries similaires à The Last of Us en streaming

5- La Brume

Année: 2017

Saisons: 1

Protagonistes: Morgan Spector, Alyssa Sutherland, Gus Birney, Danica Curcic, Okezie Morro, Luke Cosgrove, Darren Pettie, Russell Posner

Parcelle: Les habitants d’une ville du Maine découvrent comment une brume, qui les a soudainement envahis, cache des créatures terrifiantes. Adaptation du roman « The Mist » de Stephen King.

Disponible en: Netflix

4- La tribune

Année: 2020

Saisons: 1

Protagonistes: Alexander Skarsgård, James Marsden, Jovan Adepo, Whoopi Goldberg, Nat Wolff, Amber Heard, Brad William Henke, Daniel Sunjata

Parcelle: Un faux messie émerge après la destruction massive causée par un virus humain appelé « Captain Trips », doté d’un pouvoir énorme et apparemment destiné à dominer la société. Seul un groupe de personnes pourra l’arrêter, lui et son armée.

Disponible en: porte des lions+

3- Le dernier navire

Année: 2014

Saisons: 5

Protagonistes: Eric Dane, Rhona Mitra, Travis Van Winkle, Adam Baldwin, Jocko Sims, Charles Parnell, Marissa Neitling

Parcelle: Après une pandémie mondiale provoquée par un virus qui a tué 80% de la population, les 218 membres d’équipage d’un destroyer de l’US Navy vont tenter de trouver un remède, stopper le virus et sauver l’humanité.

Disponible en: Amazon Prime Vidéo

2- Les restes

Année: 2014

Saisons: 3

Protagonistes: Justin Theroux, Amy Brenneman, Christopher Eccleston, Carrie Coon, Ann Dowd, Chris Zylka, Amanda Warren, Liv Tyler

Parcelle: Il raconte comment la population réagit lorsque survient l’énigmatique « Marche soudaine » qui entraîne avec elle amis, famille et connaissances. Ils sont ainsi abandonnés sur Terre, les soi-disant « Restes », qui devront accepter la situation et continuer leur vie.

Disponible en: HBO Max

1- Les morts-vivants

Année: 2010

Saisons: onze

Protagonistes: Andrew Lincoln, Norman Reedus, Melissa Suzanne McBride, Lauren Cohan, Chandler Riggs, Danai Gurira, Jeffrey Dean Morgan, Steven Yeun

Parcelle: The Walking Dead est basé sur un monde post-apocalyptique plein de zombies, appelés marcheurs, dans lequel un groupe de survivants doit lutter pour leur vie contre le fléau de ceux-ci et les dangers d’autres groupes d’humains hostiles.

Disponible en: Netflix

