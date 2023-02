Que sait-on de l’adaptation animée de Go, Go, Loser Ranger

la manche »Aller! Aller! Perdant Ranger ! », créé par Negi Haruba, recevra une nouvelle adaptation animée. l’étude japonaise shochiku a publié une nouvelle vidéo confirmant l’adaptation animée à venir, ainsi qu’une affiche promotionnelle pour le nouveau projet.

Le nouvel anime de »Go! Aller! Loser Ranger! » sera réalisé par keiichi sato et il aura une histoire totalement différente des autres animes, car nous suivrons un homme de main d’une organisation vaincue qui se rebelle après avoir été forcé de recréer sa défaite contre les Dragon Guardians dans une émission en direct pour un groupe de fans.

»Aller! Aller! Loser Ranger » est un manga de super-héros qui s’inspire de Super Sentai, un style de série japonaise similaire au »Power Rangers »Même le titre du manga fait référence à la chanson principale de la série »Go Go Power Rangers ». L’adaptation animée n’a pas encore de date de sortie.

Cette histoire prendra une tournure inattendue, car le méchant devient le centre de l’intrigue. Ce nouveau personnage agira contre une équipe de super-héros, avec une histoire avec beaucoup de potentiel d’action et de comédie qui incitera le spectateur à se demander qui est bon et qui est mauvais.

Le synopsis officiel se lit comme suit :

« Lorsque l’armée des monstres a envahi la Terre il y a treize ans, les Divine Dragon Rangers se sont levés pour les arrêter ! Avec la guerre en cours, ces grands héros sont le dernier espoir de l’humanité ! En vérité, les envahisseurs ont été subjugués en un an, contraints de continuer à produire un ennemi par semaine pour que les Rangers l’écrasent devant un public fanatique, mais un ennemi en a assez. Quelque chose doit changer ! Il se rebellera contre le pouvoir des Dragon Rangers et les détruira tous… de l’intérieur ! »

L’auteur de »Allez! Aller! Loser Ranger! » a confirmé les nouvelles de l’anime via son compte Twitter avec une illustration pour commémorer l’annonce de l’anime. Haruba a commencé à publier le manga dans Weekly Shonen en février 2021, avec un total de 8 volumes pour le moment. Auparavant, le mangaka était connu pour »Go-Tobun no Hanayome », son œuvre la plus connue et celle qui l’a rendu célèbre.

