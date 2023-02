Fawlty Towers revient après 40 ans avec John Cleese de retour sous le nom de Basil Fawlty

sitcom britannique Fawlty Tours est bien connu pour n’avoir produit que 12 épisodes et est devenu l’une des meilleures séries comiques de tous les temps dans de nombreux sondages. Aujourd’hui, plus de 40 ans après la réalisation du dernier épisode, l’écrivain et star Jean Cleese relance la série avec l’aide de sa fille Camilla.





Rob Reiner sera le producteur exécutif des nouveaux épisodes avec Matthew George, Michele Reiner et Derrick Rossi, tandis que Cleese écrira et reprendra son rôle de Basil Fawlty dans la série. Le rapport ajoute que la fille de Cleese, Camilla, apparaîtra également dans l’émission avec lui. Bien qu’il n’y ait pas encore beaucoup de détails disponibles sur le projet, la nouvelle émission trouvera Basil Fawlty constamment mis en avant dans le monde moderne, découvrant une fille qu’il ne savait pas qu’il avait et ouvrant un hôtel-boutique avec elle. Parlant du projet, Cleese a déclaré:

« Ce que j’aime chez Matt, c’est que, contrairement à de nombreux producteurs, il ‘comprend’ vraiment le processus de création. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, il a proposé une excellente première idée, puis Matt, ma fille Camilla et moi avons eu l’une des meilleures sessions créatives dont je me souvienne. Au dessert, nous avions un concept d’ensemble si bon que, quelques jours plus tard, il a remporté l’approbation de Rob et Michele Reiner. Camilla et moi avons hâte de l’étendre à une série.

Est-il possible qu’un renouveau de Fawlty Towers capture la même magie pour un public moderne ?

L’héritage de Fawlty Tours est celui qui semblait avoir été gravé dans la pierre pour toujours, avec le statut emblématique de l’hôtelier Basil Fawlty, qui a toujours eu des visions de son petit hôtel sur la côte sud de l’Angleterre étant quelque chose de plus grand qu’il ne l’a jamais été, à ne jamais altérer. Avec sa femme Sybil, la femme de chambre Polly et le serveur espagnol Manuel, Basil dirigeait son hôtel dans une panique maniaque qui le voyait souvent juste réussir à éviter une panne complète.

Bien que la série ait été refaite en tant que sitcom américaine Payné en 1999, l’échec complet de cette émission suggère qu’il y a de nombreux pièges à faire entrer une comédie classique dans le monde moderne. Le retour de Cleese en tant que star et écrivain de la nouvelle série signifie que la série est probablement entre de bonnes mains, mais cela ne signifie toujours pas que cela ne risque pas de ruiner l’héritage de la série originale. , qui tient sa place parmi les plus grandes sitcoms britanniques jamais réalisées.

Cependant, si la série parvient à éviter les problèmes qui ont affligé de nombreuses reprises et remakes de comédies plus anciennes, elle pourrait alors s’avérer être la suite de l’histoire de Basil Fawlty que personne n’a vu venir. Les producteurs Rob Reiner et Matthew George n’hésitent pas à croire que la nouvelle série sera à la hauteur des attentes, Reiner commentant que le statut de « légende de la comédie » de Cleese est suffisant pour le faire rire, ce que George a ajouté :

« Rencontrer John et Camilla a été l’un des grands moments de ma vie. Je suis obsédé par Fawlty Towers et les personnages légendaires qu’il a créés. J’ai regardé les deux premières saisons tellement de fois que j’en ai perdu le compte. Je rêvais d’être un jour impliqué dans une suite de l’histoire. Maintenant, c’est devenu réalité.

Attendez-vous à plus de nouvelles sur la série dès qu’elle sera disponible. En attendant, les deux saisons originales de Fawlty Tours peuvent actuellement être trouvés sur diverses plateformes de streaming.