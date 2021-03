En 1957, ces cinq hommes se sont portés volontaires pour se tenir sous une explosion nucléaire

Le 19 juillet 1957, cinq officiers de l’armée de l’air se sont rencontrés à 65 miles au nord-ouest de Las Vegas. Au-dessus de leurs têtes, deux F-89 tournent alors que le compte à rebours se poursuit. Lorsqu’il atteint zéro, l’un des bombardiers lâche une bombe. Pas n’importe quelle bombe, oui: une bombe nucléaire.

Autrement dit, il y a un peu plus d’un demi-siècle, une poignée de personnes se sont portées volontaires pour rester immobiles pendant une bombe de 2 kilotonnes a explosé à plus de 6000 mètres au-dessus de leurs têtes. Mais il y avait quelqu’un d’autre à l’époque: le caméraman qui a enregistré tout ça. Parce que oui, grâce à Robert Krulwich, je viens de découvrir que nous avons une vidéo.

Comment convaincre quelqu’un que la guerre nucléaire est sûre

Le film, archivé par le gouvernement américain, était conçu pour montrer la sûreté d’un tel échange nucléaire à un moment où la société américaine commençait à s’inquiéter des retombées radioactives. En choisissant cinq officiers de haut niveau, les autorités militaires ont pensé pouvoir convaincre la population que la course au nucléaire était un risque acceptable.

Mais au-delà de tout ça, la vidéo est fascinante. Vous pouvez voir comment la bombe explose et comment cette explosion est suivie d’un immense silence. On voit aussi comment, un instant plus tard, un «rugissement tonitruant» s’élève. Comme expliqué dans NPR il y a quelques années, il suffit de voir d’autres vidéos d’essais nucléaires pour vérifier que c’était une campagne de relations publiques.

Selon Alex Wellerstein, l’un des plus grands experts mondiaux de l’histoire des armes nucléaires, « dans cette explosion particulière, ces gars auraient été dans une position assez sûre. La bombe elle-même était petite (selon les normes nucléaires) et haute, bien au-dessus de leurs têtes. [Es decir] Ils n’étaient pas dans une zone trop affectée par les radiations immédiates. «

Cependant, cinquante ans plus tard, la question était toujours là, qu’est-il arrivé à ces volontaires? Apparemment, George Yoshitake, le caméraman, a vécu au moins jusqu’en 2010, date à laquelle il a été interviewé par le New York Times et pour autant que Robert Krulwich puisse le dire. la plupart d’entre eux avaient atteint les années 2000 sans problèmes de santé.

Cela ne veut pas dire, bien sûr, que les tests étaient inoffensifs. Il est bien prouvé que les tests ont eu de grands effets sur la santé des personnes associées. Selon Wellerstein, plus de «150 millions de dollars d’indemnisation ont été versés à plus de 2 000 touchés» par les bombes. L’histoire de la recherche nucléaire (et sur ce sujet Wellerstein prépare un excellent livre) est encore pleine de secrets et de demi-vérités, mais chaque jour le jour se rapproche lorsque les conséquences de ces années se font jour.