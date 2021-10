« La famille Ingalls » : ce que les personnages de la série ont réellement mangé

Un vrai fan de « La famille IngallIl sait même ce que ses personnages préférés de la série ont mangé. Mais, si vous ne le savez pas, nous vous racontons ici ce que Melissa Gilbert elle-même a révélé la nourriture qui a été vue dans certaines scènes de « Petite maison dans la prairie”.

Dans son livre ‘Mon livre de cuisine des Prairies‘, Melissa Gilbert avoue quels étaient exactement les aliments qui ont été vus lors du dîner de « La Petite Maison dans la Prairie ». Ce qui surprendrait plus d’un, c’est que tout le casting mangeait souvent du poulet frit. Entre autres choses, ils avaient aussi du poulet et des boulettes de viande, du ragoût de bœuf Dinty Moore, des biscuits Pillsbury, des gâteaux et des sandwichs au beurre de cacahuète et à la gelée.

Dans le même ouvrage, Gilbert ajoute que le personnage qui a donné la vie Nellie Olson et toute sa famille mangeait toujours du rosbif, des pommes de terre, des haricots verts et de la sauce. En fait, dans n’importe quelle scène culinaire, un type de viande et de sauce générique était présenté sur les plats familiaux, il s’agissait en fait d’un ragoût de viande en conserve de la marque. Dinty Moore.

QU’ONT MANGE LES PERSONNAGES DE « LA FAMILLE INGALLS » ?

Pour commencer, nous dirons que la nourriture consommée par les acteurs de « The Ingalls Family » venait de KFC (Kentucky Fried Chicken); . « Nous avons mangé beaucoup de poulet frit à Little House. Ça me traverse le coeur, c’est vrai : le poulet frit que nous avons mangé à Little House on the Prairie était de KFC« , précise l’actrice, qui ajoute que les desserts provenaient d’un magasin voisin et le reste de la cafétéria des studios Paramount.

Comme prévu, Gilbert confirme que dans les coulisses où les dîners de famille ont été filmés, il restait beaucoup de nourriture. Cela a été bien utilisé par le reste de la distribution et de l’équipe. « Quelle que soit la nourriture, il y avait toujours des restes, et les acteurs et l’équipe les ont mangés! »il ajoute.



Melissa Gilbert, Michael Landon, Karen Grassle, Melissa Sue Anderson et les jumeaux Lindsay et Sidney Greenbush ont donné vie aux membres de la série classique

LE RÉGIME DE MELISSA GILBERT ET SON ÉMOTION AU COURS D’UN DES EPISODES DE « LA FAMILLE INGALLS »

Melissa gilbert Il raconte aussi qu’à la maison, ils ne lui permettaient pas d’avoir du sucre. C’est pourquoi quand il a dû tourner l’épisode « Le retour de M. Edward » dans « The Ingalls Family », il est devenu très émotif. Elle dit que lorsque son personnage Laura ingalls reçoit la nouvelle qu’il doit subir une opération des amygdales, c’est le Dr Baker, qui lui a donné un morceau de chewing gum pour qu’il puisse faire face à l’annonce.

« Comme je n’avais pas le droit de manger du sucre à la maison, obtenir un bonbon était comme recevoir un Oscar, et j’ai savouré chaque bouchée de ce magnifique bonbon. », lit-on dans le livre de Gilbert. De plus, elle dit que sa mère la regardait avec désapprobation pendant qu’elle jouait ces scènes.

La scénariste et productrice de télévision dit également que sa mère était très stricte sur son régime alimentaire et lui cachait très souvent des sucreries. « Ma mère n’autorisait pas les bonbons, les biscuits ou quoi que ce soit d’autre avec du sucre dans la maison. Pas de Twinkies, aucune des bonnes choses que j’ai trouvées chez mon amie Collette. Elle vivait dans la même rue, et j’allais chez elle, j’attrapais une poignée de bonbons et je les emportais secrètement dans ma chambre « Gilbert a écrit.